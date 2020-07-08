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Maskesiz minibüse binip kendisini uyaranlara "Karakola şikayet et" demişti... Soruşturma başlatıldı

'nın Akyazı ilçesinde bindiği minibüste maske takmayan şahıs, kendisini uyaran kişilere "Sana ne. Karakol orada, gidin şikayet edin" diyerek tepki göstermişti. Başka bir yolcunun cep telefonu kamerası ile çektiği olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Araçta yolcularla tartışan o kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Maske takmayan kişinin kimliğinin belirlenmesinin ardından ceza yazılacağı bildirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 8.7.2020 14:24 Son Güncelleme: 8.7.2020 14:26 ABONE OL
Maskesiz minibüse binip kendisini uyaranlara Karakola şikayet et demişti... Soruşturma başlatıldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde maskesiz bindiği dolmuşta yolcularla tartışan kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Maske takmayan kişinin kimliğinin belirlenmesinin ardından ceza yazılacağı bildirildi.

CEZA KESİLECEK

Akyazı ilçesinde şehir içi taşımacılığı yapan dolmuşa maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran bir kadın yolcuyla tartıştı. Kendisini uyaran kadına, "Kendi işine bak" diye bağıran maskesiz yolcuya diğer yolcular da tepki gösterdi. Tepkiler üzerine kişi maskesini taktı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı. Maske takmayan kişinin kimliğinin belirlenmesinin ardından ceza kesileceği bildirildi.

Dolmuşta 'maske kavgası' kamerada | Video

Akyazı'da minibüs sürücüleri, maskesiz yolcu almamak için direndiklerini, maskesi olmayanlara maske verdiklerini, tüm uyarılara rağmen maske takmayanlar nedeniyle zaman zaman tartışmalar yaşandığını belirtti.

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Maskesiz minibüse binip kendisini uyaranlara "Karakola şikayet et" demişti... Soruşturma başlatıldı
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