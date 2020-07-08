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Maskesiz polise yakalandı! Kendisini tokatladı...

'da, polisin denetimleri sırasında maske takmadığı için hakkında para cezası uygulanması için tutanak hazırlanan kişi, kendini tokatladı. Maskesini çenesinin altında bulunduran bir kişi ise, maskesini su içmek için indirdiğini öne sürdü.

DHA
Giriş Tarihi: 8.7.2020 16:12 Son Güncelleme: 8.7.2020 16:21 ABONE OL
Maskesiz polise yakalandı! Kendisini tokatladı...

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle bugün 81 ilde maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs vaka sayısı artan iller arasında yer alan 'da, kentin farklı noktalarında polis tarafından denetim yapıldı.

Maskesiz polise yakalandı! Kendisini tokatladı...

Polis, maske takmayan kişiler hakkında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu karanını ihlal ettiği gerekçesiyle 900 lira idari para cezası uygulanması için tutanak hazırladı.

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Maskesiz polise yakalandı! Kendisini tokatladı...

Denetim sırasında, maske takmadığı belirlenen bir kişi, polislere sinirlenip kendini tokatladı.

Maskesiz polise yakalandı! Kendisini tokatladı...

Maskesini çenesinin altında bulundurduğu gerekçesiyle cezai işlem uygulanan kişi de poşet içindeki su şişelerini göstererek, maskesini su içmek için indirdiğini öne sürerek tepki gösterdi.

Maskesiz polise yakalandı! Kendisini tokatladı...

Cezayı uygulayan kadın komiser, "Toplum sağlığı için bunu yapıyoruz'' dedi.

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Maskesiz polise yakalandı! Kendisini tokatladı...
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