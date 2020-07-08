Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: O iller için çok kuvvetli gök gürültülü yağış geliyor! 8 Temmuz bugün hava nasıl olacak?

Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika açıklandı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; bazı illerde ve bölgelerde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle İstanbul Anadolu Yakası ilçeleri için uyarı verildi. Bu bağlamda; 8 Temmuz bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu ile il il tahminler...
"İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; 8 Temmuz sabah saatlerinden itibaren Anadolu yakasının doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İstanbul'da Anadolu yakasının doğu ilçelerinde (Şile, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe) yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren, yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
İşte il il hava durumu raporu ile son dakika haberinin detayları...
FLAŞ HAVA DURUMU UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u 'sarı' kategoride uyardı. Yapılan uyarıda, "Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.
İstanbul'da etkili olması beklenen şiddetli yağışın bu gece yarısı itibariyle başlaması ve çarşamba günü öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
"İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; 8 Temmuz sabah saatlerinden itibaren Anadolu yakasının doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İstanbul'da Anadolu yakasının doğu ilçelerinde (Şile, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe) yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren, yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
METEOUYARI KODU: SARI
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır."
İSTANBUL'DA TAHMİN EDİLEN SICAKLIKLAR:
8 Temmuz- Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı; en düşük 23, en yüksek 28 derece.
9 Temmuz- Parçalı Bulutlu; en düşük 21, en yüksek 30 derece.
10 Temmuz- Az Bulutlu; en düşük 22, en yüksek 29 derece.
11 Temmuz- Az Bulutlu; en düşük 23, en yüksek 31 derece.
12 Temmuz- Az Bulutlu; en düşük 22, en yüksek 32 derece.