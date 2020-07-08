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'den uyarısı: O iller için çok kuvvetli gök gürültülü yağış geliyor! 8 Temmuz bugün hava nasıl olacak?

Yaz aylarını yaşadığımız şu dönemde mevsim normallerinden farklı seyreden nedeniyle bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtı güncel olarak araştırılmaya başlandı. Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava durumu raporuna göre; İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Sabah saatlerinden itibaren Çekmeköy, Şile, Tuzla, Pendik gibi ilçelerde etkili olacak olan yağış nedeniyle MGM vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken benzer bir durum Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi için de geçerli olacak. 8 Temmuz bugün hava nasıl olacak? İl il hava durumu raporu ile son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 8.7.2020 07:23 Son Güncelleme: 8.7.2020 07:25 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: O iller için çok kuvvetli gök gürültülü yağış geliyor! 8 Temmuz bugün hava nasıl olacak?

tahminleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; bazı illerde ve bölgelerde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle İstanbul Anadolu Yakası ilçeleri için uyarı verildi. Bu bağlamda; 8 Temmuz bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu ile il il tahminler...

METEOROLOJİ O İLLER İÇİN UYARDI! 8 TEMMUZ BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

"İstanbul'da 'nün değerlendirmelerine göre; 8 Temmuz sabah saatlerinden itibaren Anadolu yakasının doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul'da Anadolu yakasının doğu ilçelerinde (Şile, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe) yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren, yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İşte il il hava durumu raporu ile son dakika haberinin detayları...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: O iller için çok kuvvetli gök gürültülü yağış geliyor! 8 Temmuz bugün hava nasıl olacak?

FLAŞ HAVA DURUMU UYARISI

Genel Müdürlüğü, İstanbul'u 'sarı' kategoride uyardı. Yapılan uyarıda, "Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'da etkili olması beklenen şiddetli yağışın bu gece yarısı itibariyle başlaması ve çarşamba günü öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

"İstanbul'da 'nün değerlendirmelerine göre; 8 Temmuz sabah saatlerinden itibaren Anadolu yakasının doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İstanbul'da Anadolu yakasının doğu ilçelerinde (Şile, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe) yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren, yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

METEOUYARI KODU: SARI

potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır."

İSTANBUL'DA TAHMİN EDİLEN SICAKLIKLAR:

8 Temmuz- Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı; en düşük 23, en yüksek 28 derece.
9 Temmuz- Parçalı Bulutlu; en düşük 21, en yüksek 30 derece.
10 Temmuz- Az Bulutlu; en düşük 22, en yüksek 29 derece.
11 Temmuz- Az Bulutlu; en düşük 23, en yüksek 31 derece.
12 Temmuz- Az Bulutlu; en düşük 22, en yüksek 32 derece.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: O iller için çok kuvvetli gök gürültülü yağış geliyor! 8 Temmuz bugün hava nasıl olacak?
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: O iller için çok kuvvetli gök gürültülü yağış geliyor! 8 Temmuz bugün hava nasıl olacak?
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