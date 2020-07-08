Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: O iller için çok kuvvetli gök gürültülü yağış geliyor! 8 Temmuz bugün hava nasıl olacak?

Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika açıklandı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; bazı illerde ve bölgelerde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle İstanbul Anadolu Yakası ilçeleri için uyarı verildi. Bu bağlamda; 8 Temmuz bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu ile il il tahminler...

METEOROLOJİ O İLLER İÇİN UYARDI! 8 TEMMUZ BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

"İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; 8 Temmuz sabah saatlerinden itibaren Anadolu yakasının doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul'da Anadolu yakasının doğu ilçelerinde (Şile, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe) yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren, yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İşte il il hava durumu raporu ile son dakika haberinin detayları...