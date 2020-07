Oyunculuk hayaliyle evden kaçıp şehir şehir dolaştı, başına gelmeyen kalmadı!

"ŞEHİR ŞEHİR DOLAŞTIM, GİTTİĞİM HER İŞ YERİNDE TACİZE UĞRADIM"

Sokaklarda yattığını kaydeden Kevser Demet, çalışmak için başladığı her iş yerinde tacize uğradığını aktardı.

Demet, "1 yıl önce evden ayrıldım. Şanlıurfalıyım hiç oradan dışarı çıkmamıştım, 19 yaşında bir çocuk olarak baya bir yabancılık çektim. Bir kadınla tanıştım güvendim ona, bana hedefim ve hayallerim olduğu için birlikte çabalarız yardımcı olurum dedi. Onun kötü bir iş yaptığını öğrendim, benim haberim olmadan adıma bir şeyler yaptı. Bunları öğrenince oradan ayrıldım. Şehir şehir dolaştığım, gittiğim her iş yerinde cinsel istismara, tacize uğradım. Her tacize uğradığım iş yerinden çıkıyordum, gidiyor sokakta 5 parasız yatıyordum. Benim hayallerim ve hedeflerim vardı, her dışarıda yattığımda bunları başaracağım diyordum, inanıyordum. Karıncalı ekmek yiyordum ama şükür ediyordum. İzmir, İstanbul gibi birçok ile gittim, hepsinde de yanlış insanlar karşıma çıktı, menfaat için yanımda durdu. Ben bu zor şartlar altında bile kendimi muhafaza ettim. Adıyaman'da gece dışarıda çöp konteyneri yanında küflü ekmek yerken 2 tinerci çıktı karşıma, para istediler param yoktu, taciz ettiler bende tacize boyun eğmediğim için bıçaklandım. Korkum vardı, tek başınaydım, ne karakola gidebildim ne de şikayette bulunabildim. Bir hafta enfeksiyonlu gezdim, karnımın sağ tarafında iki bıçak darbesiyle kendi yaramı kendim sardım. Daha sonra yola çıktım Diyarbakır'a geldim, geçici bir süreliğine otelde kalıyorum, bir lokantada garsonluk yapıyorum. İyi kötü otel paramı çıkartabiliyorum. Bu durum hiç iyi değil, ben bir destek bekliyorum. Düzenli bir hayat istiyorum otelle nereye kadar, 2 gündür doğru düzgün yemek yiyemiyorum" dedi.