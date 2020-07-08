Rusların Türkiye aşkı

Geçenyıl Rusya'dan 7 milyondan fazla turist ağırlayan Türkiye sahilleri Rus turistleri hasretle beklerken, Ruslar da tüm zorluk ve imkansızlıklara rağmen Akdeniz'in sıcak sularına ulaşabilmek için uğraşıyor. İçlerinden bazılarının öyküleri ise, yaşadıkları Türk şehirlerinde, kasabalarında "fahri hemşerilik beratı" hak edecek kadar etileyici. Bunlardan biri İnga David Leonardovna...10 yıl kadar önce Rusya'nın Perm şehrinden Türkiye'ye gelip, aşık olduğu Alanya'da eşiyle birlikte bir ev satın alan Leonardovna, bu yıl hemen herkesin pes edip "Türkiyesiz bir yaz" fikrine mecburen kendini alıştırmaya çalıştığı bir dönemde pes etmemiş. Yandex.Zen sitesinde, Rusların "engelleri aşarak" Türkiye sahillerine ulaşma öykülerinin anlatıldığı bir yazıda, Leonardovna'nın iki günde dört uçak değiştirip Uralllar'daki Perm şehrinden Alanya Gazipaşa Havaalanı'na varış öyküsü dikkati çekiyor.Rusya-Türkiye hattında uçuş yasağının sürdüğü günlerde, Belarus üzerinden Türk sahillerine tatile giden Rus turistler gündemdeki yerini koruyor. Zen.Yandex sitesi, Rusya vatandaşlarının Türkiye'de tatil yapmalarını mümkün kılan iki popüler yol olduğuna işaret etti. Türkiye'de konut satın alarak oturum izni sahibi olan birçok Rusya vatandaşı bulunduğu belirtilen haberde, bu kişilerin Türkiye'ye sorunsuzsorgusuz giriş yapabildikleri hatırlatıldı. Ancak bu kişilerin, Rusya ile Türkiye arasında henüz doğrudan uçuşlar başlamadığı için, Belarus üzerinden Türkiye'ye gitmek zorunda olduklarına işaret edildi. İş, eğitim, tedavi gibi amaçlar için Rusya'dan çıkış izin belgesi alan bazı kişilerin ise önce Belarus'taki hastane ya da dinlenme-tedavi tesislerinden (sanatoryum) rezervasyon yaptırdıkları, ardından oradan Türkiye'ye uçarak tatile gittikleri belirtiliyor.