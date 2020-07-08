Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango MPİ 8 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula

sonuçları açıklandı mı? MPİ 8 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula

Şans oyunu tutkunları her hafta Çarşamba günü oynanan sonuçlarını merak ediyor. İdaresi tarafından noter huzurunda kazandıran numaralar sahiplerini buluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından haftada bir kez gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 8 Temmuz MPİ bilet sorgulama ekranında bulunuyor. Peki açıklandı mı? İşte Milli Piyango 8 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 8.7.2020 19:24 ABONE OL
Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango MPİ 8 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula

Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Her hafta binlerce kişinin oynadığı oyunda kazandıran numaralar MPİ tarafından açıklanıyor. Şans oyunu sevenler 994. hafta Şans Topu canlı çekiliş sonuçlarına odaklandı. Geçen hafta 5+1 bilen çıkmayınca tutarı da devretmişti. Buna göre; 8 Temmuz açıklandı mı? İşte, Şans Topu 8 Temmuz 2020 çekilişi sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranı!

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MİLLİ PİYANGO 8 TEMMUZ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI VE HIZLI BİLET SORGULAMA EKRANI…

MPİ Şans Topu sonuçları sorgulanmaya devam ediyor. Her hafta Çarşamba günü yapılan çekilişte 5+1 bilen kişi veya kişiler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. 8 Temmuz MPİ Şans Topu sonuç sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango MPİ 8 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula

ŞANS TOPU SONUÇLARI (8 TEMMUZ ÇARŞAMBA )

995. hafta MPİ 8 Temmuz çekiliş sonuçları, İdaresi tarafından saat 21.15'te yapılan canlı çekilişle belli olacak.

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

GEÇEN HAFTAKİ ŞANS TOPU SONUÇLARI NASILDI?

Şans Topu'nun 994. hafta çekilişinde 5+1 bilen çıkmayınca tutarı da devretti.

Şans Topu çekilişinde 5 bilen 21 kişi 3.778,40 TL, 4+1 bilen 196 kişi 539,80 TL, 4 bilen 2.578 kişi 51,30 TL, 3+1 bilen 5.742 kişi 27,70 TL, 3 bilen 78.534 4,40 TL, 2+1 bilen 53.412 kişi 6,40 TL ve son olarak 1+1 bilen 176.259 kişi 3,75 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Diğer oyunlarda olduğu gibi, ilgili bayilere giderek 1'den 34'e kadar olan sayılardan 5 adet, 1'den 14'e kadar olan son kolondaki sayılardan ise; 1 adet sayı seçmenizle birlikte oynayabilirsiniz. Eğer bunu yapmak istemezseniz, bayi çalışanına direkt olarak makineden oynatmak istediğiniz belirterek, Şans Topu istasyonunda direkt olarak sizin için seçilecek sayılarla birlikte oyun oynayarak, sizlere kuponu vermesini sağlayabilirsiniz. Şans oyunları arasında en fazla tercih edilenlerden birisi olması sebebiyle yüksek oranda kazanç sağlayabileceğiniz ve 8 farklı ikramiye tipi olması sayesinde de, en azından verdiğinizden daha fazla para kazanabileceğiniz bir şans oyunudur.

Toplamda 6 sayı seçildiği için Sayısal Loto'ya benzetilen oyunda, 2 farklı seçim şansınız bulunmaktadır. 1'den 34'e kadar ve 1'den 14'e kadar olduğu için, farklı olarak 34'lü sayı grubundan 5 adet, 14'lü sayı grubundan ise; 1 adet seçim yapmanız gerekmektedir. Bu sayede, kazanma şansınızı otomatik olarak arttırarak, tekrar düşme şansınızı da azaltabilirsiniz. Her kolon başına 1 TL olarak oynayabileceğiniz Şans Topu, toplamda 6 TL karşılığında oynanabilmektedir. Kazandığınız takdirde, 6 TL karşılığında milyonlarca liraya ulaşabilir, bu sayede ciddi bir gelir elde edebilirsiniz.

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango MPİ 8 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango MPİ 8 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA