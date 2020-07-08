Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango MPİ 8 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula

Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar Şans Topu çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Her hafta binlerce kişinin oynadığı oyunda kazandıran numaralar MPİ tarafından açıklanıyor. Şans oyunu sevenler 994. hafta Şans Topu canlı çekiliş sonuçlarına odaklandı. Geçen hafta 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı da devretmişti. Buna göre; 8 Temmuz Şans Topu sonuçları açıklandı mı? İşte, Şans Topu 8 Temmuz 2020 çekilişi sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranı!
MPİ Şans Topu sonuçları sorgulanmaya devam ediyor. Her hafta Çarşamba günü yapılan çekilişte 5+1 bilen kişi veya kişiler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. 8 Temmuz MPİ Şans Topu sonuç sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
995. hafta MPİ Şans Topu 8 Temmuz çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te yapılan canlı çekilişle belli olacak.
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Şans Topu'nun 994. hafta çekilişinde 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı da devretti.
Şans Topu çekilişinde 5 bilen 21 kişi 3.778,40 TL, 4+1 bilen 196 kişi 539,80 TL, 4 bilen 2.578 kişi 51,30 TL, 3+1 bilen 5.742 kişi 27,70 TL, 3 bilen 78.534 4,40 TL, 2+1 bilen 53.412 kişi 6,40 TL ve son olarak 1+1 bilen 176.259 kişi 3,75 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.
Diğer oyunlarda olduğu gibi, ilgili bayilere giderek 1'den 34'e kadar olan sayılardan 5 adet, 1'den 14'e kadar olan son kolondaki sayılardan ise; 1 adet sayı seçmenizle birlikte oynayabilirsiniz. Eğer bunu yapmak istemezseniz, bayi çalışanına direkt olarak makineden oynatmak istediğiniz belirterek, Şans Topu istasyonunda direkt olarak sizin için seçilecek sayılarla birlikte oyun oynayarak, sizlere kuponu vermesini sağlayabilirsiniz. Şans oyunları arasında en fazla tercih edilenlerden birisi olması sebebiyle yüksek oranda kazanç sağlayabileceğiniz ve 8 farklı ikramiye tipi olması sayesinde de, en azından verdiğinizden daha fazla para kazanabileceğiniz bir şans oyunudur.
Toplamda 6 sayı seçildiği için Sayısal Loto'ya benzetilen oyunda, 2 farklı seçim şansınız bulunmaktadır. 1'den 34'e kadar ve 1'den 14'e kadar olduğu için, farklı olarak 34'lü sayı grubundan 5 adet, 14'lü sayı grubundan ise; 1 adet seçim yapmanız gerekmektedir. Bu sayede, kazanma şansınızı otomatik olarak arttırarak, tekrar düşme şansınızı da azaltabilirsiniz. Her kolon başına 1 TL olarak oynayabileceğiniz Şans Topu, toplamda 6 TL karşılığında oynanabilmektedir. Kazandığınız takdirde, 6 TL karşılığında milyonlarca liraya ulaşabilir, bu sayede ciddi bir gelir elde edebilirsiniz.