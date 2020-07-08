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Şiddetli yağmur heyelana neden oldu, yol kapandı

'nın Alaşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağmurlardan dolayı meydana gelen heyelan Alaşehir-Kiraz yolunun kapanmasına neden oldu. Belediye ekipleri 3 saatlik bir çalışmanın ardından yolu açabildi. Heyelan nedeniyle yolda kalan araçlar da belediye tarafından kurtarıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 8.7.2020 09:33 ABONE OL
Şiddetli yağmur heyelana neden oldu, yol kapandı

Alaşehir'de dün akşam saat 22.30 sularında başlayan şiddetli yağmur nedeniyle, Alaşehir–Kiraz karayolu Uluderbent Mahallesi bölgesinde heyelan nedeniyle yollara kapandı. 4 değişik alanda meydana gelen heyelan Alaşehir Belediyesi ekipleri tarafından yaklaşık üç saat süren bir çalışma sonucu yollar trafiğe açıldı. Her hangi bir kazanın yaşanmadığı heyelan nedeniyle araçlar yolda uzun kuyruklar oluşturdu. Heyelan nedeniyle yolda kalan araçlar belediye ekipleri tarafından çekilerek kurtarıldı.

Mağdur olan vatandaşlardan biri "Yola taş düşmeye başladı, aracımı geri vitese taktım, heyelan bir anda geldi. Ekipler saat 02.00 olmasına rağmen gelerek çalışmaya başladılar. " diyerek yaşadıklarını anlattı.

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Şiddetli yağmur heyelana neden oldu, yol kapandı
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