Sığınma evinden getirdiği eşini öldürdü

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Zeynep T. (27), kocası Osman T. ile tartıştı. Çıkan tartışmada koca, eşini tabanca ile vurarak öldürdü. Olay sonrası şüpheli koca polise teslim oldu. Kadının cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli kocanın sorgusunun sürdüğü, işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. 2 çocuk annesi Zeynep T.'nin, 2 ay önce İstanbul'a gittiği, bir kadın sığınma evine yerleştiği ancak geçtiğimiz hafta eşiyle görüşerek kendi isteğiyle geri döndüğü öğrenildi.