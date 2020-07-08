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Siverek'te otomatik tüfekle : 1 ölü

'nın Siverek ilçesinde, sokak ortasında otomatik tüfekle vurulan , yaşamını yitirdi. Küçükyılmaz'ın cesedi, otopsi için morga kaldırılırken polis olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 8.7.2020 23:02 Son Güncelleme: 8.7.2020 23:39 ABONE OL
Siverek'te otomatik tüfekle silahlı saldırı: 1 ölü

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Kale Mahallesi'nde meydana geldi.

Sokakta yürüyen Zülküf Küçükyılmaz'a kimliği belirsiz kişi veya kişiler otomatik tüfeklerle ateş açtı.

Kanlar içinde yere yığılan Küçükyılmaz'ı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Küçükyılmaz'ı Siverek Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Tedaviye alınan Küçükyılmaz, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Küçükyılmaz'ın cesedi, otopsi için morga kaldırılırken polis olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay sırasında mermi isabet eden bir araçta ise hasar oluştu.

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Siverek'te otomatik tüfekle silahlı saldırı: 1 ölü
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