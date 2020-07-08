ŞOK market çalışma saatleri 2020: ŞOK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

ŞOK market çalışma saatleri indirimli ürünler kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hem hafta içi hem hafta sonu birbirinden güzel indirimleri raflara dizen markette alışveriş yapmak isteyenler çalışma saatleri içerisinde ihtiyaçlarını almak zorunda. Koronavirüs sebebiyle saatlerinde değişiklik yapan mağazada her gün binlerce müşteri ağırlanıyor. Peki ŞOK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2020 ŞOK market çalışma saatleri!

ŞOK KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Her hafta birbirinden uygun ve kaliteli indirimleriyle dikkat çeken ŞOK market çalışma saatleri vatandaşların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yoğunluk oluşmaması için tedbir amaçlı market çalışma saatleri değiştirilmişti. Normalleşme süreci ile birlikte, birçok market eski çalışma saatlerine geri döndü. ŞOK market saat 09:00'da açılıyor ve 21:00'de kapanıyor.

ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

ŞOK market hafta içi her gün mesaiye sabah 09.00'da başlıyor ve akşam kapanış saati olan 21.00'a kadar hizmet vermeye devam ediyor. ŞOK marketler öğle arası tatili yapmadan hizmet veriyor.

ŞOK AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ

Türkiye'nin 81 ilinde 7215'i aşan mağazası bulunan ŞOK market açılış ve kapanış saati;

ŞOK açılış saati: 09.00

ŞOK kapanış saati: 21.00

BİM, Migros, ŞOK, A101 market çalışma saatleri değişti mi? Marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?