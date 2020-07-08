SON DAKİKA HABERLER - Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika haberleri...Bilindiği üzere YKS ve LGS sınavları nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu yasak ilan edilmiş, sonrasında ise tekrar bir kısıtlamanın gelip gelmeyeceği merak edilir olmuştu. Gözler Kurban Bayramı'na çevrilmişken bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna yanıt arayan vatandaşların sayısı giderek artıyor. Bu bağlamda; Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Koca son dakika açıkladı!

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusunun yanıtını verirken gündeme yönelik son dakika açıklamalarında bulundu. Bu bağlamda; bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu yasak var mı?