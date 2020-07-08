Son dakika: Antalya'da saldırgan dehşet saçtı! Yaralı polis böyle etkisiz hale getirdi! Saniye saniye o anlar...

BACAĞINDAN VURDU

Bacağından bıçakladığı polisi pansiyon içerisinde bıçakla kovalayan Fatih Öztürk, aynı polis tarafından pansiyonun dışında bacağından tabancayla vuruldu. Bu sırada polis memuru, saldırgan tarafından yaralandıklarını, telsizden anons etti. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Olay yerini güvenlik şeridi ile çeviren polis, vatandaşlara uzaklaşmaları yönünde uyarıda bulundu.