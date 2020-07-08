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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Asker uğurlamaları hangi illerde yasaklandı? İstanbul, Ankara, Bursa’da asker uğurlaması yasak mı?

: Asker uğurlamaları hangi illerde yasaklandı? , , ’da asker uğurlaması yasak mı?

Türkiye’nin gündeminde asker uğurlamalarının yasaklandığı iller ile ilgili gelişmeleri yer alıyor. Corona virüsü vaka sayısının kontrol altında tutulması kapsamında birçok ilde asker uğurlaması yasaklandı. Böylelikle fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil edecek uğurlama törenlerinin önüne geçilmiş oldu. Salgınla mücadelede risk alınmaması adına alan karar illerin valiliklerine gönderildi. Buna göre; Asker uğurlaması hangi illerde yasak? , , ’da asker uğurlaması yasak mı? İşte ve son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 8.7.2020 21:24 Son Güncelleme: 8.7.2020 21:25 ABONE OL
Son dakika: Asker uğurlamaları hangi illerde yasaklandı? İstanbul, Ankara, Bursa’da asker uğurlaması yasak mı?

haberler… Corona virüsü salgınına ilişkin Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca asker uğurlamaları hakkında konuştu. Ülkemizde tedbir amaçlı alınan kararlar arasında asker uğurlamasının yasaklandığı iller listesi yer alıyor. Salgının yayılma riski göz önünde bulundurularak getirilen bu kısıtlamayla askerlerin uğurlama gibi etkinliklerin önüne geçilmiş oldu. Peki asker uğurlamaları hangi illerde yasaklandı? , , 'da asker uğurlaması yasak mı? İşte asker uğurlamasının yasaklandığı iller ile son dakika haberinin detayları!

ASKER UĞURLAMALARI HANGİ İLLERDE YASAK?

Asker uğurlamalarının yasaklandığı iller hakkında son dakika gelişmeleri gündemin en önemli konu başlıkları arasında yer alıyor. Öte yandan Ankara, İstanbul ve Bursa gibi büyükşehirlerde asker uğurlamasının yasak olup olmadığı araştırılıyor.

İşte asker uğurlamasının yasak olduğu iller ve konuya ilişkin son dakika haberler…

Son dakika: Asker uğurlamaları hangi illerde yasaklandı? İstanbul, Ankara, Bursa’da asker uğurlaması yasak mı?

İSTANBUL, ANKARA, BURSA'DA ASKER UĞURLAMASI YASAK MI?

Asker uğurlama törenlerinde koronavirüs tedbirlerinin göz ardı edilmesinin ardından bazı illerde uğurlama törenlerine kısıtlama getirildi. , , Malatya, Mersin, Hatay, Kayseri, Kahramanmaraş, Ağrı ve Valilikleri asker uğurlama törenlerinin kısıtlandığını duyurdu.

ASKER UĞURLAMA TÖRENİ KURALLARINA UYMAMA CEZASI NE KADAR?

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, özellikle sevk dönemlerinde denetim ve kontrollerin artırılması kararları alınmıştır." Ancak hangi durumda hangi cezanın uygulanacağına dair açıklama yapılmadı.

BİR İLDE DAHA YASAK KARARI ALINDI!

Tekirdağ Valiliği, corona virüsü tedbirleri kapsamında asker uğurlamalarına, askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınları dışında katılım sağlanmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Açık ya da kapalı yerlerde eğlence düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması ve toplu uğurlama yasaklandı.

Tekirdağ Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

Asker uğurlama törenlerinin, eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek adına kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesi,

ASKER UĞURLAMADA BİRİNCİ DERECE YAKINLARA İZİN VERİLECEK

Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesi,

Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence, konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair bir örneği ekte sunulan taahhütname alınması,

"SUÇ TEŞKİL EDEN DAVRANIŞLARA KARŞI ADLİ İŞLEM BAŞLATILACAK

Askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin ilgili valilik, kaymakamlıklara bildirilmesi, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla, valilik, kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilmesi,

Yukarıda alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, özellikle sevk dönemlerinde denetim ve kontrollerin artırılması, işbu kararlar oy birliği ile alınmıştır.

Son dakika: Asker uğurlamaları hangi illerde yasaklandı? İstanbul, Ankara, Bursa’da asker uğurlaması yasak mı?
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Son dakika: Asker uğurlamaları hangi illerde yasaklandı? İstanbul, Ankara, Bursa’da asker uğurlaması yasak mı?
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