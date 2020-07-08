SON DAKİKA HABERİ! 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nasıl? 65 yaş üstü seyahat izni nasıl ve nereden alınır?

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HABERİ! sokağa çıkma saatleri nasıl? 65 yaş üstü seyahat izni nasıl ve nereden alınır?

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulaması bilindiği üzere açıklaması ile kaldırılmıştı. Bu yaş grubundaki kişilere haftanın her günü saat 10:00 ile 20:00 saatleri arasında dışarı çıkma izni verilirken vatandaşların seyahat kısıtı nedeniyle e devlet aracılığı ile izin belgesi alması gerekiyor. Buna göre; 65 yaş üstü seyahat edebilir mi, seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nasıl? İşte son dakika haberine ilişkin ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 8.7.2020 09:06 Son Güncelleme: 8.7.2020 09:08 ABONE OL
Son dakika gelişmeleri... 65 yaş üstü seyahat edebilir mi, seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nasıl?

haberler… Bilindiği üzere ülkemizde corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirlerden olan sokağa çıkma kısıtlaması da belirli saat aralıklarında normalleşme adımları ile beraber kaldırıldı. Bu yaş grubundaki vatandaşlar dışarı çıkabilecekleri saatleri ve seyahat şartlarını merak ediyor. Peki, 65 yaş üstü izni nasıl alınır? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nasıl, seyahat etmelerine izin var mı? İşte son dakika haberinin detayları…

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZNİ NASIL ALINIR?

İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat edebilecek. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi için "Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı"ndan ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

Son dakika gelişmeleri... 65 yaş üstü seyahat edebilir mi, seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nasıl?

65 YAŞ ÜSTÜ TURİZM AMAÇLI SEYAHAT BELGESİ!

65 yaş üstünde bulunan vatandaşlar, birinci derece yakını olmak şartı ile en fazla 6 kişi için başvuru yapabilecek. '' başvuruları ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinde yapılacak.

E DEVLET İLE 65 YAŞ ÜSTÜ TATİL İZNİ ALMA EKRANI

İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin . Genelgede, 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastalarının seyahat izin belgesine başvuramayacakları belirtildi.

Genelgede 65 yaş ve üzeri kişilerin kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecekleri belirtilerek, 65 yaş ve üzerindekilerin "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi"ni otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecekleri ifade edildi.

Son dakika gelişmeleri... 65 yaş üstü seyahat edebilir mi, seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nasıl?

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesine başvuracak 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, kendileri ile aynı durumda bulunan (65 yaş ve üzeri) eş, kardeş ve birinci derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için seyahat izin belgesi başvurusu yapabilecek.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak üzere, Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden veya elektronik ortamda e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemine girerek seyahat izin işlemleri başlığının altında yer alacak Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi verilmesi alt başlığını seçerek başvurularını gerçekleştirebilecek.

TURİZM AMAÇLI SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru formunda otel tatili, yazlık/devremülk, kiralık ev/villa ya da karavan tatili gerekçelerinden biri seçilecek.

Vatandaşlar, otel tatili için rezervasyon belgelerini, yazlık/devremülk için tapu örneklerini, kiralık ev/villa tatili için ise kira sözleşmelerini, karavan tatili için karavan sahiplik belgeleri ya da kira sözleşmelerini zorunlu olarak başvuru sırasında sisteme yükleyecek.

Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi alacak vatandaşlar, otobüs, uçak, tren ve özel araç ile yapacakları yolculuklar için başvuru yapabilecek.

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SON DAKİKA HABERİ! 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nasıl? 65 yaş üstü seyahat izni nasıl ve nereden alınır?
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