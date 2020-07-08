Son Dakika Haberi: Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı geldi! İstanbul ve 8 il için hava durumu tahminleri

Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre, başta İstanbul olmak üzere sekiz ilde sağanak yağış bekleniyor. Yüksek hava sıcaklıklarının ardından yapılan yağış uyarısında, ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğinin altı çizildi. Peki, bu hafta hava durumu nasıl olacak? İşte illerimize göre saatlik ve günlük hava durumu tahmin raporları…
FLAŞ HAVA DURUMU UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u 'sarı' kategoride uyardı. Yapılan uyarıda, "Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.
İstanbul'da etkili olması beklenen şiddetli yağışın bu gece yarısı itibariyle başlaması ve çarşamba günü öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
"İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; yarın (8 Temmuz) sabah saatlerinden itibaren Anadolu yakasının doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İstanbul'da Anadolu yakasının doğu ilçelerinde (Şile, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe) yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren, yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
METEOUYARI KODU: SARI
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır."
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzeybatısı parçalı bulutlu, öğleden sonra Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, öğleden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL'DA TAHMİN EDİLEN SICAKLIKLAR:
8 Temmuz- Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı; en düşük 23, en yüksek 28 derece.
9 Temmuz- Parçalı Bulutlu; en düşük 21, en yüksek 30 derece.
10 Temmuz- Az Bulutlu; en düşük 22, en yüksek 29 derece.
11 Temmuz- Az Bulutlu; en düşük 23, en yüksek 31 derece.
12 Temmuz- Az Bulutlu; en düşük 22, en yüksek 32 derece.