Son dakika haberler... Meteoroloji hava durumu uyarısı yapıldı! 8 Temmuz Bugün hava nasıl olacak? İstanbul ve diğer illerin hava durumu değerlendirmeleri!

Son dakika haberler… Meteoroloji günlük hava durumu değerlendirmelerinde Marmara bölgesinin belirli ilçe ve illerine sağanak yağış uyarılarında bulundu. İstanbul hava durumu tahminlerinde Şile, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe ilçelerindeki vatandaşların sel, su baskını ve dolu yağışlarına karşı tedbirli olmaları yönünde bilgilendirme yapılırken öte yandan Kocaeli ve Yalova için de uyarı geldi. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu uyarısı!
METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL, KOCAELİ VE YALOVA İÇİN SAĞANAK UYARISI!
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tahmin ve uyarı merkezi'nden gelen son tahminlerde Marmara bölgesinin bugün sağanak yağışın etkisinde olacağı bildirildi. Bölgenin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenen sağanakların özellikle de Şile, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe ilçelerinde etkisini göstermesi bekleniyor…
VATANDAŞLAR DİKKAT! SEL, SU BASKINI, YILDIRIM, KUVVETLİ RÜZGAR VE DOLU YAĞIŞI…
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken bölgenin doğu kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.
Bölgenin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor.
Özellikle Şile, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe ile Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Adana ve K. Maraş'ın kuzeyi, Malatya, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Zonguldak, Düzce, Karabük'ün batısı, Kastamonu kıyıları, Kırıkkale, Yozgat, Sivas ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/ m2), Ordu, Giresun, Trabzon'un batı ve doğu çevreleri, Rize, Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.
Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa), İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Anadolu yakasının doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.