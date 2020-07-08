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Son dakika: Hafta sonu olacak mı? Cumartesi ve pazar günleri 'de sokağa çıkma yasağı var mı?

Corona virüsü salgınının erken dönemlerinde getirilen hafta sonu uygulaması, normalleşme süreci ile birlikte sona ermişti. Ancak vaka sayılarındaki değişime göre vatandaşlar, her hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ile ilgili araştırma yapıyor. Özellikle, yaklaşan Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulaması olacak mı sorusu birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte, merak edilenler...

Giriş Tarihi: 8.7.2020 12:28 Son Güncelleme: 8.7.2020 12:30 ABONE OL
Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi ve pazar günleri Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var mı?

ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyordu. Son olarak, LGS ve YKS sınav oturumları boyunca kısmi sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu başlık altında, resmi açıklamalara göre sokağa çıkma yasağı hakkında detaylar yer almaktadır.

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Milyonlarca vatandaşın yeni haftaya başlarken gündemine yeniden bu konu geldi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı merak edilirken henüz bu konuya ilişkin bir açıklama ise yok. Geçtiğimiz Cumartesi Pazar günü kısıtlama uygulanmamış olması önümüzdeki haftasonunda da yasağın olmayacağı beklentisine yol açtı…

Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi ve pazar günleri Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var mı?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Geçtiğimiz hafta sonu kısıtlamanın olmaması nedeniyle önümüzdeki Cumartesi Pazar gününde de herhangi bir kısıtlamanın uygulanması beklenmiyor.

Ancak konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Açıklama geldiğinde haberimizde olacaktır...

BİLİM KURULU TARAFINDAN YAPILAN SON AÇIKLAMA!

Bilim Kurulu tavsiyelerinin Bakanlar Kurulunda değerlendirildiği hususu, salgın riskini azaltma noktasında büyük önem arz ediyor. Bu hafta sonu için sokağa çıkma yasağı hususunda herhangi bir açıklama yer almazken, yasağın tamamıyla olumsuz durumu önlemek için alındığı biliniyor. Bu noktada çarşamba günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı ve kabine toplantısına verilen tavsiyelerin, 4-5 Temmuz sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı konusunda belirleyici olması bekleniyordu.

Ancak, bu hafta gerçekleşen kabine ve Bilim Kurulu toplantısı kararları arasında sokağa çıkma yasağına yönelik herhangi bir bilgi yer almadı.

Sokağa çıkma yasağı gibi yasakların kalkmasıyla birlikte vaka sayılarında artışların gözlemlendiğini hatırlatan Koca, şu ifadelerde bulundu;

"Yeni vaka sayılarımızda binin altına inme başarısından sonra yakın günlerdeki artışlardan sonra bazı tedirginlikler yaşamaya başladık. Bu gelişmelerin dünyadakilerle paralel olmadığını bilmeliyiz."

"Vaka sayılarındaki artışlar kontrol altına alınabilecek artışlardır. Yapmamız gereken gündelik hayatımızda, tedbire uygun seçenekleri aramaktır. Salgınla mücadele bizlerden imkansız olanı istemiyor."

"Hayatımıza elden geldiğince bir düzen vermemizi gerektiriyor. Hastanelerimizde yatan hasta sayısının oldukça yüksek, ölüm oranlarının da yüksek olduğu günlerde hekimlerimizden, sağlık çalışanlarımızdan bahsettik."

Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi ve pazar günleri Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var mı?
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Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi ve pazar günleri Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var mı?
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