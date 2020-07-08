Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi ve pazar günleri Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyordu. Son olarak, LGS ve YKS sınav oturumları boyunca kısmi sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu başlık altında, resmi açıklamalara göre sokağa çıkma yasağı hakkında detaylar yer almaktadır.

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Milyonlarca vatandaşın yeni haftaya başlarken gündemine yeniden bu konu geldi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı merak edilirken henüz bu konuya ilişkin bir açıklama ise yok. Geçtiğimiz Cumartesi Pazar günü kısıtlama uygulanmamış olması önümüzdeki haftasonunda da yasağın olmayacağı beklentisine yol açtı…