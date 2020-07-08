Son dakika: Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 8 Temmuz Sağlık Bakanlığı tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen hasta sayısında son durum

Son dakika haberler… Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısına ilişkin verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyuruyor. Yaz aylarını yaşadığımız şu günlerde günlük tabloyla birlikte sosyal mesafe ve maske kullanımının önemine dikkat çekiliyor. Salgınla topyekun mücadele devam ederken vaka ve ölü sayısındaki grafikte değişiklik gözlemleniyor. En son 7 Temmuz verilerine göre ise; ölü sayısı 19 iken vaka sayısı 1.053 olarak açıklandı. Peki Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 8 Temmuz Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum açıklandı mı? İşte, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son resmi veriler…
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden, en son 7 Temmuz tarihli koronavirüs vaka ve ölü sayısını açıkladı. Bakan Koca tarafından 8 Temmuz Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı hakkında günlük tablo açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır
İşte corona virüsü son dakika gelişmeleri ile günlük tabloya ilişkin son durum bilgileri…
Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır %59-%61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama %7 daha az yeni vaka var. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?
Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1.000'i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?
"Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, "Bugün vefat eden sayısı" kanıksanacak tablo değil."
İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla.