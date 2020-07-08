Son dakika: Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 8 Temmuz Sağlık Bakanlığı tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen hasta sayısında son durum

Son dakika haberler… Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısına ilişkin verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyuruyor. Yaz aylarını yaşadığımız şu günlerde günlük tabloyla birlikte sosyal mesafe ve maske kullanımının önemine dikkat çekiliyor. Salgınla topyekun mücadele devam ederken vaka ve ölü sayısındaki grafikte değişiklik gözlemleniyor. En son 7 Temmuz verilerine göre ise; ölü sayısı 19 iken vaka sayısı 1.053 olarak açıklandı. Peki Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 8 Temmuz Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum açıklandı mı? İşte, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son resmi veriler…

TÜRKİYE CORONA TABLOSU: 8 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA, ÖLEN VE İYİLEŞEN HASTA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden, en son 7 Temmuz tarihli koronavirüs vaka ve ölü sayısını açıkladı. Bakan Koca tarafından 8 Temmuz Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı hakkında günlük tablo açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır

İşte corona virüsü son dakika gelişmeleri ile günlük tabloya ilişkin son durum bilgileri…