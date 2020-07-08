SON DAKİKA - Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 8 Temmuz Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum!

Corona vaka sayısına ilişkin son dakika gelişmeleri güncel olarak araştırılıyor. Hemen hemen herkesin gündeminde yer alan pandemi sürecinde dikkatli olmamız gereken yerler için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarılarda bulunurken sosyal mesafe ve maske kullanımının da altını çiziyor. Yaz aylarını yaşadığımız şu dönemde tedibrlerin ve önlemlerin uygulanması büyük önem taşıyor. Vaka sayısındaki duruma göre ise yasakların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Bu bağlamda; Türkiye'de Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 8 Temmuz Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum ne? Bakan Koca son dakika açıkladı!
8 Temmuz Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.
İşte Türkiye corona virüsü son dakika haberleri ile son gelişmeler...
7 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA GÜNLÜK TABLO
Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır %59-%61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama %7 daha az yeni vaka var. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?
6 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA GÜNLÜK TABLO
Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1.000'i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?
5 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA GÜNLÜK TABLO
"Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, "Bugün vefat eden sayısı" kanıksanacak tablo değil."
4 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA GÜNLÜK TABLO
İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla.
3 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA GÜNLÜK TABLO
24 Haziranda 1.492 olan yeni vaka sayısı 1.172'ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların %11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin %70'ten fazlası bu yaş grubundan.
2 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA GÜNLÜK TABLO
"Burdur ve Gümüşhane'de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı."