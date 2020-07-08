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Son dakika: Yer: ... Eşini sevgilisiyle minibüste yarı çıplak yakaladı!

Sultangazi'de eşini başka bir kadınla minibüste yakalayan kadın, çılgına döndü... Son dakika haberine göre; kadının kocasına ve yanındaki kadına saldırma anları cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı. Eşinin saldırısına uğrayan koca ise "polisi çağırın" diyerek çevredekilerden yardım istedi.

DHA
Giriş Tarihi: 8.7.2020 13:16 ABONE OL
Son dakika: Yer: İstanbul... Eşini sevgilisiyle minibüste yarı çıplak yakaladı!

Olay, Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. K.K. adlı kadın, kocası S.K.'nın kendisini aldattığından şüphelenerek onu takip etti. Bir arkadaşının eşine ait minibüsü Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir sokakta park halinde gördüğünü söylemesi K.K. sokağa gitti.

YARI ÇIPLAK YAKALADI

K.K., kocası S.K.'nın içeride olduğunu düşünerek minibüsün kapısını açmaya çalıştı. Bunda başarılı olamayınca kapıya vurmaya başladı. Kapıyı açmak zorunda kalmasıyla kocasını ve minibüste bulunan D.D.'yi yarı çıplak halde gören kadın çılgına döndü. Kocasını döven kadın minibüsteki kadına da saldırmaya kalktı. Eşinin durduramayan koca S.K., "polis çağırın" diyerek çevredekilerden yardın istedi.

Çevredekilerin bilgilendirmesi üzerine polis kısa sürede olay yerine geldi. K.K.'nin şikayetçi olması üzerine kocası S.K. ve yanındaki kadın D.D., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Son dakika: Yer: İstanbul... Eşini sevgilisiyle minibüste yarı çıplak yakaladı!
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