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Tıraş olduğu berberde, kalfayı tabancayla vurdu

'nın Seyhan ilçesinde berber kalfası Aytekin K., tıraş ettiği müşteri tarafından başı ile göğsünden tabancayla vurularak, hayatını kaybetti. Polis, olay sonrası kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 8.7.2020 12:11 Son Güncelleme: 8.7.2020 13:06 ABONE OL
Tıraş olduğu berberde, kalfayı tabancayla vurdu

Adana'nın Seyhan ilçesinde, tıraş ettiği müşteri tarafından başı ile göğsünden tabancayla vurularak, ağır yaralanan berber kalfası Aytekin K., tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aytekin K.'nin cansız bedeni, otopsi için morga konuldu.

Aytekin K.'yi vurduktan sonra olay yerinden kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için polis ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

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Tıraş olduğu berberde, kalfayı tabancayla vurdu
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