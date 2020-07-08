Tıraş olduğu berberde, kalfayı tabancayla vurdu

Adana'nın Seyhan ilçesinde, tıraş ettiği müşteri tarafından başı ile göğsünden tabancayla vurularak, ağır yaralanan berber kalfası Aytekin K., tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aytekin K.'nin cansız bedeni, otopsi için morga konuldu.

Aytekin K.'yi vurduktan sonra olay yerinden kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için polis ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

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