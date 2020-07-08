Trabzon'da 15 işçi selden kıl payı kurtuldu

BAŞKAN ZORLUOĞLU: "CAN KAYBI YOK"

Selin olduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, selde can kaybının yaşanmadığını belirterek, "Şu ana kadar bize ulaşan bilgiler herhangi bir can kaybının olmadığını gösteriyor. Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir ekiplerimizin imkanlarıyla ilk etapta yolları açacağız. Sürmene ilçemizde de birkaç mahalle yolunun kapandığı şeklinde bilgi aldık. Bir taraftan da oraya destek vereceğiz. Yeter ki cana gelmesin. Geri kalan bütün işler çözülür" ifadelerini kullandı.