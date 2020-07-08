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'da 15 işçi selden kıl payı kurtuldu

’un Yomra ilçesindeki öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış sele neden oldu. İlçedeki yol yapım şantiyesinde çalışan 15 işçi selden kıl payı kurtuldu. Selin geldiği esnada uyuyan bir işçi ise arkadaşının yardımıyla camı kırarak yaşama tutundu.

İHA
Giriş Tarihi: 8.7.2020 18:32 Son Güncelleme: 8.7.2020 19:05 ABONE OL
Trabzon'da 15 işçi selden kıl payı kurtuldu

ŞANTİYE İŞÇİLERİ KIL PAYI KURTULDU

'un Yomra ilçesinde öğle saatlerinde itibaren etkisini gösteren sağanak yağış sonrası dereler taştı, bazı mahalle yollarında heyelan meydana geldi. Özdil'de yol yapım şantiyesinde meydana gelen ve heyelanda 15 işçi sel sularından kıl payı kurtuldu.

Trabzon'da 15 işçi selden kıl payı kurtuldu

"CAMI KIRIP ÇIKTIM"

İşçilerden aşçı Halil İbrahim Metin, camı kırarak selden kurtulduğun belirterek, "Sabah yemek yapmak için kalktığımız için öğle yemeğinden sonra yatıyoruz. Uyandığımda baktım ki ranza su olmuş. Bağırdım, çağırdım ama kimse duymadı. Bir arkadaşım geldi onun yardımıyla camı kırarak dışarıya çıktım. Yukarıdan bir ses geldi. Camdan çıkarak kendimi kurtardım" dedi.

Trabzon'da 15 işçi selden kıl payı kurtuldu

"IRMAK BİR ANDA PATLADI"

Şantiyede çalışan Murat Aksoy, zor kurtulduklarını dile getirerek, " anında şantiyede çalışıyorduk. 15 kişi vardı. Burası Özdil yolunun yapılması için kurulan bir şantiye. Öğleden sonra saat 3 gibi yağış şiddetini arttırdı. Şantiyenin üst tarafından bulunan ırmak bir anda patladı. Kendimizi zor kurtardık. Tek tesellimiz can kaybımın olmayışı" şeklinde konuştu.

Trabzon'da 15 işçi selden kıl payı kurtuldu

BAŞKAN ZORLUOĞLU: "CAN KAYBI YOK"

Selin olduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, selde can kaybının yaşanmadığını belirterek, "Şu ana kadar bize ulaşan bilgiler herhangi bir can kaybının olmadığını gösteriyor. Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir ekiplerimizin imkanlarıyla ilk etapta yolları açacağız. Sürmene ilçemizde de birkaç mahalle yolunun kapandığı şeklinde bilgi aldık. Bir taraftan da oraya destek vereceğiz. Yeter ki cana gelmesin. Geri kalan bütün işler çözülür" ifadelerini kullandı.

Trabzon'da 15 işçi selden kıl payı kurtuldu

HEYELAN YOLU KAPATTI

Yomra-Özdil kara yolu, şiddetli yağışa bağlı meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapandı. İlçede akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Yomra-Özdil kara yolunda heyelan meydana geldi. Yolun ulaşıma kapanması üzerine kısa sürede Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ve Yomra Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yolu temizleyerek ulaşıma açmak üzere çalışmalara başladı

Trabzon'da 15 işçi selden kıl payı kurtuldu

BELEDİYE BAŞKANI İNCELEMELERDE BULUNDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da heyelan bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Bölgede devam eden çalışmalara yönelik yetkililerden bilgi alan Zorluoğlu, vatandaşlarla bir süre görüştü. Vatandaşlara ihtiyaçları olup olmadığını soran Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin bir ihtiyaçları olduğu takdirde her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.

Trabzon'da 15 işçi selden kıl payı kurtuldu

UYARILAR SÜRÜYOR

Öte yandan bölgede yağış devam ederken, Yomra Belediyesi de anonslarla vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Trabzon'da 15 işçi selden kıl payı kurtuldu

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün Giresun, Ordu, Gümüşhane (Kürtün ve Torul ilçeleri) ve 'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Giresun'un doğu ilçeleri, Trabzon'un batı ilçeleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) sağanak ile gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Trabzon'da 15 işçi selden kıl payı kurtuldu

RİZE İÇİN DE UYARI VAR

Yarın da Rize'de yerel olarak şiddetli ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yer yer aşırı (100 kilogram ve üzeri/metrekare) yağış tahmin ediliyor.

Trabzon'da 15 işçi selden kıl payı kurtuldu

YAĞIŞ ANINDA KUVVETLİ RÜZGAR

Yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek , su baskını, heyelan, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Trabzon'da 15 işçi selden kıl payı kurtuldu
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