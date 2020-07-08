Üç yaşındaki kuzenine sigara içirdi, yakalandı

Sosyal medya hesabından önceki gün yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzeni Z.E.K.'ye zorla sigara içirmeye çalışan 19 yaşındaki Betül A., büyük tepki toplamıştı. Canlı yayında kız çocuğunun kendisine direnmesine rağmen zorlamaya devam eden Betül A.'nın adresi savcılığın talimatının ardından tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Betül A.'dan, mağdurun anne ve babası şikayetçi olmadı. Bunun üzerine Çocuk Mahkemesi, çocuk hakkında bakım tedbiri, anne baba hakkında da çocuğun doğru yetiştirilmesi konusunda danışmanlık tedbiri kararı aldı. Büyük tepki çeken görüntülerde küçük çocuğun "Ben zehir içmem" deyip kaçarken Betül A.'nın "İçersin, güzel içersin" diyerek zorladığı görülüyordu.