Ukraynalı turistlerden Türkiye’ye övgü

Ukrayna'nın başkenti Kiev'denüç gün önce uçaklagelen 183 turist,Fethiye'deki otellereyerleşti.Alınan tedbirleri görünce "İyi ki Türkiye'ye geldik" diyen turistlerden Mariia Petrukhina, "Havalimanında ve kaldığımız otelde herkes alınan tedbirleri uyguluyor. Oteldeki tüm personel maskeli, kendimizi güvende hissediyoruz. Türkiye, tatil yapılabilecek en iyi ülkelerin başında geliyor. Arkadaşlarım ve akrabalarıma Türkiye'de tatil yapmaları için tavsiyelerde bulunuyorum. . Türkiye tarih ve doğal güzelliğiyle muhteşem bir ülke" dedi. Kateryna Tretyak da "Otelde çok iyi tedbirler alınmış. Tatilimizi güvenle sürdürüyoruz. Türkiye, yetişkinler için de çocuklar için de tatil yapılabilecek mükemmel bir ülke, harika bir ülke. Buraya gelen hayran olur" diye konuştu.Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal ise "Otellerimiz mesafe, hijyen ve maske gibi uyulması gereken kurallar konusunda çok hassas. Misafirlerimizden de kurallara uymasını istiyoruz" dedi.