Üsküdar'da sahilde çekirdek yemek yasaklandı...

"ŞEHRİN, SOKAĞIN, KALDIRIMLARIN TEMİZ OLMASINI İSTİYORUZ"

"Bizi bu kararı almaya iten sebep iki yıllık bir çalışmanın sonucu" diyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen şunları söyledi:

"İki yıldır biz bu sahil bandında vatandaşlarımızla hem görüşüyor hem konuşuyoruz. Çekirdek kabuğunu kaldırımlara atanlar bile bu kararı destekliyor. 'Bir kural koyarsanız biz uyarız' diyenler de var. Şu an yüzde 92'lik bir kamuoyu desteği var. Bizim hiçbir projemize böyle bir destek yoktu. Burası güzel bir yer. Dünyanın en güzel yerindeyiz. Burası dünyada en çok fotoğraf çekilen yerlerde ilk beşteyiz. Böyle bir yerin temiz olması lazım. Vatandaşlarımız gezip otursa çayını içse hiçbir mahsuru yok. Kabuklu yiyecek ve çekirdeklerin büfelerde satışı da yasaklandı. Büfede satmak, almak yok. Ayrıca yemek de yok. Yiyenlere kabahatler kanunu gereği 61 TL para cezası yazıyoruz. Üç kişi oturup yerse üçüne de ceza yazılacak. Bu parayı da belediyemizin sosyal işler kaleminde engelli vatandaşlarımız için yaptığımız harcamalarda kullanacağız. Arzu ederiz ki kimseye ceza yazmayalım. Biz bundan çok mutlu olmuyoruz. Ama bu şehrin, sokağın, kaldırımların temiz olmasını istiyoruz."