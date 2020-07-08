Ziraat Bankası saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ziraat Bankası çalışma saatleri 2020!

Türkiye Bankalar Birliği kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında banka çalışma saatleri değiştirilmişti. Salgınla mücadelede normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte birçok banka eski mesai düzenine geçmişti. Kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası çalışma saatleri ise vatandaşların merak ettiği konular arasında yer aldı. Hesap açma, kredi, çek, senet gibi işlemleri yapmak için bankanın yolunu tutan vatandaşlar için Ziraat Bankası saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte Ziraat Bankası çalışma saatleri 2020

ZİRAAT BANKASI KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Ziraat Bankası çalışma saatleri, bankada para işlemleri bulunan müşterilerin araştırdığı konu oluyor. Ziraat Bankası şubelerinin mesai saatleri ve öğle arası çalışma saatleri bilgisine göre işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar konuya yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Ziraat Bankası saat 09.00'da açılıyor, saat 17.00'da kapanıyor.

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Türkiye'nin hemen hemen her ilinde bulunan Ziraat Bankası çalışma saatleri yoğun olarak araştırılıyor. Ziraat Bankası Sabah 09:00'da açılmaktadır. Akşam saat 17.00'da mesai bitmektedir. Hafta sonu açık şube bulundurmaz. Ayrıca şubeler kapalı olduğunda ATM, internet bankacılığı ve telefon bankacılığı aracılığıyla da işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATİ;

Zaman içerisinde herkesin ve her kesimin bankası olabilmek amacıyla hizmetlerini yaygınlaştıran Ziraat Bankası açılış ve kapanış saati;

Ziraat Bankası açılış saati: 09.00

Ziraat Bankası kapanış saati: 17.00