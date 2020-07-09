10 maddede Rusların Türkiye aşkı

Rus medyası, uçuş yasağının kalkmasının beklendiği günlerde "Türkiye aşığı" Ruslar'ın hikayelerine dikkati çekmeye devam ediyor. Alanya'da yaşayan Alesandra isimli Rusya vatandaşı, Türkiye'de yaşamın neden Rusya'dan daha iyi olduğunu 10 madde ile sıraladı. St.Petersburg'daki evini satıp Türkiye'de ev almaya hazır olduğunu belirten Rus turist, bunun nedenlerini şöyle sıraladı:

1- MODERN: Türkiye'deki konut kompleksleri çok modern. Daire fiyatları Rusya'dan pahalı değil.

2- KONUT İMKANLARI: Konutlarda 30 euro'luk aidatla otopark, havuz, spor salonu imkanından yararlanabiliyoruz.

3- FİYATLAR SÜPER: Türkiye'de örneğin domates ve portakalın kilosu bugün 20 ruble. Kıyafet ve ev eşyaları daha ucuz.

4- MEYVE-SEBZE: Meyve ve sebzelere yıl boyu erişim mümkün. Hepsi taze.

5- İKLİM: Denizi ve iklimi. Dışarıda soğuk olsa bile, temiz hava soluyorsunuz. İstanbul'da sahilde gezintiye çıkmak güzel.

6- GÜLER YÜZ: İnsanlar her zaman güler yüzlü. Mağazalarda size her zaman çay ikram ediyorlar.

7- GÜVENLİ: Türkiye'de hiçbir zaman korkmuyorum. Gündüz evimin kapısını bile kapamayabilirim.

8- SAĞLIK HİZMETİ: Size karşı ilgililer. Salgın, bunun iyi bir göstergesi. Herkes ücretsiz tedavi oldu. Turistler bile.

9- KEDİLER: Kediler. Onları tüm kalbimle seviyorum.

10- BAYRAMLAR: Türkiye'de resmi bayramlarda bulunmalısınız. Halkın ülkesiyle nasıl gurur duyduğunu görürsünüz.

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