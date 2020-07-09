9 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2020 Survivor 2. eleme adayı kim oldu?

Türk televizyon tarihinin en uzun süreli yarışma programlarından olan Survivor 2020 ünlüler gönüllülerde yarışma sonuna yaklaşıldıkça heyecan katlanarak artıyor. Büyük finale sayılı günler kalmasıyla birlikte yarışmacılar arasından hırs ve rekabet doruğa ulaşıyor. Dünkü ada konseyinde eleme adayları arasında yapılan SMS oylaması sonucunda Survivor Sercan Yıldırım, Acun Ilıcalı tarafından elenen isim olarak açıklanmış ve adaya veda etmişti. Bu gelişmelerin ardından adada dengeler değişme sinyali verirken bugün ekranlara gelen 131. yeni bölüm zorlu bir bireysel dokunulmazlık oyununa sahne oldu ve aynı zamanda son eleme adayı da belli oldu. Bu bağlamda televizyon izleyicileri Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusu üzerinde meraklı araştırmalarını sürdürüyor.

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 9 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE

9 Temmuz Perşembe günü ekranlara gelen bölüme ilişkşin detaylar şöyle;