2020 A101 marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101 güncel çalışma saatleri ile kaça kadar açık?

A101 açılış ve kapanış saatleri, market zincirinin müşterileri tarafından gün içerisinde araştırılan konular arasında yerini alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle birçok marketin çalışma saatleri üzerinde değişiklik yapılırken söz konusu markanın saat kaçta açılıp kapandığı ise merak ediliyor. Peki, A101 saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101 kaça kadar açık? İşte açılış kapanış saatleri ve tüm detaylar…

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ!

Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri ile müşterilerini kendi bünyesine çeken market zinciri A101 çalışma saatleri gün içerisinde birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Koronavirüs salgını ile beraber bazı kurumlar mesai saatleri üzerinde değişikliklere giderken özellikle aktüel ürünlerin raflarda yenilendiği gün olan Perşembe günleri vatandaşlar aktüel ürünleri satın almak adına marketin açılış saatlerinde akın ediyor.

A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

A101 market zinciri her gün binlerce müşterisini ağırlıyor. Türkiye'nin 81 ilinde de hizmette bulunan A101 marketler saat 09.00'da açılırken, 21.00'da ise şubelerini kapatıyor. Nöbetleşe çalışan marketin öğle arasında da açık olduğu biliniyor.

A101 SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

A101 Marketler Cuma günleri haricinde öğle arasına çıkmadan 09.00-21.00 arasında hizmet veriyor.

A101 AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATİ?

A101 açılış saati: 09.00

A101 kapanış saati: 21.00

BİM, Migros, ŞOK, A101 market çalışma saatleri değişti mi? Marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?