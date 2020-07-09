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saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 Akbank güncel çalışma saatleri ile açılış-kapanış-öğle arası saati!

Belirli finans işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar gün içerisinde çalışma saatleri ile ilgili detayları araştırıyor. Özellikle de koronavirüs salgını sonrası bazı kurum ve kuruluşlar mesai saatlerinde değişikliğe giderken Türkiye’nin en köklü bankalarından olan Akbank saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor merak ediliyor. Peki, 2020 güncel çalışma saatleri ile Akbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 9.7.2020 12:07 ABONE OL
Akbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 Akbank güncel çalışma saatleri ile açılış-kapanış-öğle arası saati!

Sayısız şube ve personeli ile Türkiye'de uzun yıllardır bankacılık hizmeti veren Akbank çalışma saatleri güncel bilgileri banka müşterilerinin gündem maddelerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Bazı finans işlemlerini gerçekleştirmek amacı ile kuruma gidecek vatandaşlar şubelere gitmeden önce güncel mesai saatlerini araştırıyor. Peki, Akbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Akbank öğle arası ve mesai saatleri ile 2020 güncel açılış-kapanış saati!

2020 AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ!

81 ilde hizmetini sürdüren Akbank çalışma saatleri, kurumun resmi sitesi üzerinden paylaşılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle birçok şirketin mesait saatlerinde değişikliğe gidilirken geçici olarak 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceği biliniyordu.

AKBANK SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Akbank şubeleri bulunduğu ilçe ve şehre bakmaksızın aynı saat aralıklarında hizmetlerini sürdürüyor. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri kısacası hafta içi her gün belirli saatlerde açık oluyor. Sabah, 09.00'da hizmete başlayan kurum akşam 17.00'a kadar açık oluyor. Ancak öğle saatinde çalışanların molaya çıkması nedeniyle bir süre kapalı oluyor.

AKBANK ÖĞLE ARASI SAATLERİ!

Akbank, 09:00'da başlayan mesainin sonrası saat 12:30 olduğunda öğle arası nedeniyle 1 saatlik hizmetine ara veriyor.

  • Akbank öğle arası saati: 12.30-13.30

AKBANK AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATİ

  • Akbank açılış saati: 09.00 (Resmi tatillerde ve koronavirüs salgını nedeniyle değişebilir.)
  • Akbank kapanış saati: 17.00 (Resmi tatillerde ve koronavirüs salgını nedeniyle değişebilir.)

AKBANK BAYRAMLARDA VE RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

  1. 1 Ocak Yılbaşı
  2. 23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  3. 1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü
  4. 19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
  5. Ramazan Bayramı
  6. 15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  7. Kurban Bayramı
  8. 30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı
  9. 29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı

*Gibi yukarıda da yer alan resmi tatillerde Akbank ve tüm bankalar hizmet vermemektedir.

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Akbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 Akbank güncel çalışma saatleri ile açılış-kapanış-öğle arası saati!
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