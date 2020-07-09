Anadolubank çalışma saatleri 2020: Anadolubank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Öğle arası ile açılış ve kapanış saatleri!

EFT, havale, para yatırma, para çekme gibi bankacılık işlemlerini yapmak isteyenler bankaların açılış kapanış saatlerini öğrenmek istiyor. Ülkemizde en çok tercih edilen bankalardan biri olan Anadolubank çalışma saatleri de araştırılanlar arasında yerini aldı. Müşteri hizmetleri ya da internet bankacılıüı üzerinden işlem yapamayan vatandaşlar en yakın şubelere giderek işlemlerini tamamlamak istiyor. Peki; Anadolubank çalışma saatlerş 2020 neler? Anadolubank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

ANADOLUBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Ülkemizde bankacılık işlemleri için en çok tercih edilen bankalardan bir tanesi Anadolubank olmaktadır. İşlemlerini banka üzerinden yapmak isteyen vatandaşlar Anadolubank çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Haberimizin içerisinden Anadolubank çalışma saatleri 2020 bilgisine ulaşabilirsiniz.

ANADOLUBANK SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Anadolubank 2020 açılış saati 09:00 olarak bilinmektedir. Ancak corona virüsü pandemisi nedeniyle bazı bankaların açılış saati 12:00 olarak belirlenmiştir. Bu durumdan ötürü, gideceğiniz Anadolubank şubesini telefonla arayarak çalışma saatleri hakkındaki detayları öğrenebilirsiniz.

ANADOLUBANK SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Anadolubank saat 17:00'da kapanıyor. Ancak yine corona virüsü pandemisi nedeniyle şubeden şubeye farklılık göstermekte olup 17:30'da olabilmektedir. Sizlere en yakın gideceğiniz Anadolubank şubesini arayıp kapanış saatlerini öğrenebilirsiniz.

ANADOLUBANK ÖĞLE ARASI SAATLERİ

Anadolubank öğle arası saatleri 12:30-13:30 olarak bilinmekte olup bazı şubelerde değişiklik gösterdiğinden bu durum 12:00-13:00 olarak da bilinmektedir.

ANADOLUBANK RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Aşağıdaki listede yer alan resmi tatillerde Anadolubank açıktır ve hizmet sağlamaktadır.

1 Ocak Yılbaşı 23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü 19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Ramazan Bayramı 15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kurban Bayramı 30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı 29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı

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