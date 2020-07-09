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Atlı kadın jandarmalar tatilcilerin ilgi odağı oldu

'nın Manavgat ilçesinde turistlerin yoğun bulunduğu ve araçların girmesi mümkün olmayan bölgelerde timi göreve başladı. Jandarma At Merkezi'nden (JAKEM) Manavgat ilçesine gelen atlı jandarma timi bölgedeki tatilcilerin de ilgi odağı oldu.

İHA
Giriş Tarihi: 9.7.2020 15:46 ABONE OL
Atlı kadın jandarmalar tatilcilerin ilgi odağı oldu

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından geçici görevle biri kadın 2 binici Manavgat'a geldi.

"Başak", "Polat" ve "Zambak" adlı 3 at ile göreve başlayan atlı jandarma ekibi, yaz sezonu boyunca jandarma sorumluluk alanında görevlilerin araçla girmesi mümkün olmayan sahil, piknik ve mesire alanlarında yerli ve yabancı turistlerin can ve mal güvenliği için görev yapacak.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığında oluşturulan geçici at merkezinde kalan atlı jandarmalar, Side Antik Kenti, Kumköy, Titreyengöl, Çolaklı, Evrenseki Sorgun Çamlığı, Apollon Tapınağı, Side Büyük Plaj ve tarihi ören yeri içinde devriye gezecek.

Atlı jandarma timi, Titreyengöl bölgesi ve Boğaz mevkisindeki sahillerde devriye görevi yaptı.

Devriye görevi esnasında vatandaşlar ve tatile gelen turistler, atlara ilgi göstererek fotoğraf çektirdi. Atlı kadın jandarma da tatilcilerin ilgi odağı oldu.

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Atlı kadın jandarmalar tatilcilerin ilgi odağı oldu
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