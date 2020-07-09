Son dakika haberler... Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan açıkladı!

Son dakika haberler… Ülkemizde koronavirüs salgınına tedbiren uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulamasının 2020 Kurban Bayramı'nda da söz konusu olabileceği tartışmalarına geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son noktayı koydu. Henüz bu konunun bir öneri noktasına gelmediğini bildiren Bakan Koca, bazı illerde kısıtlama olabileceğinin altını çizdi. Peki, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son dakika açıklaması…
Milyonlarca vatandaşın günlerdir merakla beklediği açıklama geçtiğimiz gün bilim kurulu toplantısı ile beraber yeniden gündemdeydi. Tüm Türkiye'nin merak ettiği Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusuna ilişkin son durumu paylaşan Bakan Koca, flaş açıklamalarda bulundu…
BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı için görüşülen tedbirlere ilişkin, "İl bazında bazı kısıtlamalar söz konusu olabilir. Gelecek hafta yeniden konuşacağız" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirdiği basın açıklaması sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bilim Kurulunda, Kurban Bayramı için görüşülen tedbirlere ilişkin bilgi veren Koca, "Bugün kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalar, salgının seyrine göre bu konudaki öneriler daha netleşmiş olur. Temelde ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Ama bir takım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında yer yer kısıtlamaların gündeme gelebileceği görüşüldü. Vaka artışının yoğun olduğu iller söz konusu olursa, oradaki tedbirleri biraz daha sertleştirmek gerekebilir. İllerdeki vaka sayılarına göre, il hıfzıssıhha kurulları bütün kararları alma konusunda yetkili. Bu kapsamda il bazında bazı kısıtlamalar söz konusu olabilir. Gelecek hafta yeniden konuşacağız" ifadelerini kullandı.
KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Geçtiğimiz gün Bakan Koca tarafından yapılan açıklama ile beraber önümüzdeki günlerde vaka sayılarını göz önüne alarak bazı illere kısıtlama uygulanması bekleniyor.
Konuya ilişkin detaylar netleştiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Kurban Bayramı tatiline ilişkin henüz resmi açıklama gelmedi. Konuya yönelik detaylar belli olunca haberimizde yer alacaktır. Toplamda Kurban Bayramı 4 gün sürecek.
Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak
Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi