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'dan son dakika paylaşımı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'deki 'ün yürütülen rehabilitasyon çalışmaları sonucunda tekrar hayat bulduğunu bildirdi. Kurum, son görüntüleri "Bilim insanlarımız ve uzman ekiplerimizle yaptığımız rehabilitasyon çalışmaları sonucunda Dipsiz Göl tekrar yeşilin içinde hayat buldu" ifadesiyle paylaştı.

AA
Giriş Tarihi: 9.7.2020 21:29 Son Güncelleme: 9.7.2020 21:49 ABONE OL
Bakan Kurum'dan son dakika Dipsiz Göl paylaşımı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'deki Dipsiz Göl'ün yürütülen rehabilitasyon çalışmaları sonucunda tekrar hayat bulduğunu bildirdi.

İŞTE SON DURUM

Bakan Kurum, Twitter hesabından, Dipsiz Göl'e ilişkin bugün çekilen bir videoyu paylaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Dipsiz Göl paylaşımı | Video

YENİDEN HAYAT BULDU

Bilim insanları ve uzman ekiplerle gölde yaptıkları rehabilitasyon çalışmaları sonucunda Dipsiz Göl'ün tekrar yeşilin içinde hayat bulduğunu belirten Kurum, "Dipsiz Göl ve cennet vatanımızın tüm tabiat varlıkları korumamız altında." ifadesini kullandı.

Dipsiz Göl'ün son hali büyülüyor!

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Bakan Kurum'dan son dakika Dipsiz Göl paylaşımı
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