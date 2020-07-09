Beykoz'da sürücünün dikkati motosiklet hırsızlığını önledi

Yatağımdan kalkıp evin garajına baktığım da yerinde olmadığını gördüm. Motosikletimin olduğu yere doğru gittim. Oraya gittiğimde arkadaşlar motosikletin çalındığını ve bir vatandaşın uzun bir süre takip sonucunda motosikletin bulduklarını anlattılar. Sağ olsun Hamza bey sayesinde motosikletimi buldum" diye konuştu.