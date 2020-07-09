Bolu'da koronavirüs tedavisi gören yaklaşık 300 kişi iyileşti

Pozitif vakaların il dışından gelen misafirler ile temastan kaynaklandığını gördüklerini aktaran Ümit, "Bu temaslar tedbirsiz temaslardır. Maskeli ve mesafeli olarak hareket edilmiş olsa eminim vaka sayımız daha az seviyede olacaktır. İl dışından gelen misafirler konusunda çok dikkatli ve tedbirli olmamız gerekiyor. Durum kontrol altında. Pozitif vaka olan ve olması muhtemel olan kişiler tamamen izolasyon altında. Hastanedeki sayılarımız çok fazla değil. Daha çok evlerinde izole etme yoluna gidiyoruz." diye konuştu.

İl genelinde test yapılmaya devam edildiğini dile getiren Ümit, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar 15 bin civarında test yaptık. Bunlar içerisinde tespit ettiğimiz pozitif vakaların yaklaşık 300'ü iyileşti. İyileşmeyen birkaç kişi var hastanelerde. Bunun dışında da evlerinde izole edilenler var. Kontrol altında tedavileri devam ediyor. Bunların, evlerinde tedavi edilmelerinin nedeni de herhangi bir tehlikeli durumlarının olmaması. Sağlık teşkilatımız, işe tamamen vakıf vaziyette. Çalışmalarımız Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu rehberler doğrultusunda."

"HİÇBİR YERDE KARANTİNA KARARI ALMADIK"

Ümit, nisan ayının başından itibaren kentte maske takma zorunluluğu getirildiğini hatırlatarak, "Maskeyle ilgili olarak 22 Haziran'dan bugüne kadar 521 vatandaşımıza 468 bin 900 lira civarında ceza kesildi. Maske ihlali yapan sayımızın az olması sevindirici. Bu rakam düşük bir rakam. Biz bugüne kadar koronavirüsle mücadele kapsamında, Bolu olarak başarılı geldik. Sokağa çıktığımız zaman görülüyor ki insanlarımız maskesiyle geziyor." ifadelerini kullandı.

Vali Ümit, koronavirüsle mücadele kapsamında karantina uygulamasına da değinerek, "Koronavirüsle mücadele kapsamında baştan itibaren hiçbir köyümüzde, mahallemizde, kasabamızda, ilçemizde ve il merkezimizde karantina tedbiri uygulamadık, bu yönde karar almadık. Takip ve tespitlerimiz devam ediyor. Bazı yerlerde pozitif vaka sayılarının artığını gördüğümüzde, o bölgeleri yakın takibe alıyoruz. Hiçbir yerde karantina kararı almadık, hiçbir yerde giriş ve çıkış kısıtlaması yapmadık. Şu ana kadar böyle bir ihtiyaç olmadı. İhtiyaç olursa tabii ki yapılır." değerlendirmesinde bulundu.