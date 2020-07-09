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Bu kadarına da pes! Hasta almaya giden ambulansa yol vermedi...

'da kaydedilen bu görüntü büyük tepki topladı. Bir kamyon sürücüsü, çalan sirenle yol istenmesine rağmen hasta almaya giden ambulansa yol vermedi. Sürücü hızını arttırarak yoluna devam etti. O anları sağlık görevlileri cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

AA
Giriş Tarihi: 9.7.2020 14:18 Son Güncelleme: 9.7.2020 14:38 ABONE OL
Bu kadarına da pes! Hasta almaya giden ambulansa yol vermedi...

Çankırı'da, bir kamyon sürücüsünün ambulansa yol vermediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bir hastayı almaya giden ambulans, Çankırı-Kızılırmak kara yolunda siren çalarak önündeki kamyondan yol vermesini istedi.

Çankırı'da kamyon sürücüsünün ambulansa yol vermediği anlar cep telefonu kamerasında | Video

HIZINI ARTTIRIP YOLUNA DEVAM ETTİ

Kamyon sürücüsü ise yol vermeyip hızını artırarak ambulansın önünde yoluna devam etti. Yaklaşık 15 dakika bu şekilde devam ettikten sonra kamyon, başka bir yola saptı.

Ambulansta bulunan görevliler, cep telefonu kamerasıyla bu anları kaydetti.

Bu sırada ambulansın hız göstergesinin 130 kilometreye ulaştığı görüldü.

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Bu kadarına da pes! Hasta almaya giden ambulansa yol vermedi...
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