CHP'li başkan 40 kazı tüfekle vurdu! Şok iddia...

'KAZLARINI KÜMESE KAPAT YOKSA VURURUM' DEDİ

Üzgün olduğunu söyleyen Süleyman Demir, "Kazlarım Mehmet Salih Konya'nın tarlasına girmiş. Kendisi beni arayıp, 'Kazlarını kümese kapat yoksa vururum' dedi. Ben de 'tamam' deyip kazlarımı kapattım. Kapının alt kısmı açık unutulduğu için kazlar kaçmış. Tekrar tarlaya girmiş.