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CHP'li başkan 40 kazı tüfekle vurdu! Şok iddia...

'nin Sarayköy ilçesinde kaporta ustası Süleyman Demir (41), bahçesine girdiği gerekçesiyle 40 kazını tüfekle vurup, telef ettiğini, 5'ini de yaraladığını ileri sürdüğü CHP Sarayköy İlçe Başkanı Mehmet Salih Konya'dan şikayetçi oldu. Konya, polisteki ifadesinde, hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

DHA
Giriş Tarihi: 9.7.2020 11:51 Son Güncelleme: 9.7.2020 11:55 ABONE OL
CHP'li başkan 40 kazı tüfekle vurdu! Şok iddia...

Sarayköy ilçesinde yaşayan kaporta ustası Süleyman Demir'in evinde beslediği kazlar, dün akşam saatlerinde kümesten kaçtı. Kazlar, yaklaşık 300 metre ilerideki CHP Sarayköy İlçe Başkanı Mehmet Salih Konya'ya ait yonca ekili araziye girdi. Mehmet Salih Konya, iddiaya göre tüfekle kazları vurdu. Daha sonra Demir'e ait iş yerine giden Konya, kazları vurduğunu söyleyerek, tarlasını temizlemesini istedi.

CHP'li başkan 40 kazı tüfekle vurdu! Şok iddia...

TARLAYA GİTTİĞİNDE KAZLARINDAN 40'INI ÖLÜ, 5'İNİ DE YARALI OLARAK BULDU

Tarlaya gittiğinde kazlarından 40'ını ölü, 5'ini de yaralı olarak bulan Demir, karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Soruşturma başlatan polis ekipleri, Konya'nın evinde arama yaptı. Polisin ifadesine başvurduğu Konya, hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu öne sürdü.

CHP'li başkan 40 kazı tüfekle vurdu! Şok iddia...

'KAZLARINI KÜMESE KAPAT YOKSA VURURUM' DEDİ

Üzgün olduğunu söyleyen Süleyman Demir, "Kazlarım Mehmet Salih Konya'nın tarlasına girmiş. Kendisi beni arayıp, 'Kazlarını kümese kapat yoksa vururum' dedi. Ben de 'tamam' deyip kazlarımı kapattım. Kapının alt kısmı açık unutulduğu için kazlar kaçmış. Tekrar tarlaya girmiş.

CHP'li başkan 40 kazı tüfekle vurdu! Şok iddia...

Bunun üzerine Konya, daha sonra dükkanıma geldi. 'Kazlarını vurdum, git oradan etleri soğumadan toparla' dedi. Bu hayvanlara yapılan yazık günah.

CHP'li başkan 40 kazı tüfekle vurdu! Şok iddia...

Kazların açtığı zararın fiyatını söyleseydi ben parasını öderdim. Kazlarımı çok seviyordum, her sabah saat 06.00'da onları yemle besliyordum. Kendisinden şikayetçi oldum" dedi.

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CHP'li başkan 40 kazı tüfekle vurdu! Şok iddia...
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