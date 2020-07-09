Cımbızla toplayıp, araba fiyatına satıyorlar! Dünyanın en pahalı bitkilerinden biri: Safran

Sivas'ta Çarşıbaşı Mahallesinde Aktarlık yapan Sefa Korkmaz, Safranın genelde gıda boya maddesi olarak kullanıldığını belirterek, "Safran bitkisi kendi mevcut ağırlığının 100 bin kat daha fazlasını boyama etkisine sahip. Bunun için boya sanayisinde çok yüksek oranda kullanılıyor. Aynı şekilde baharat olarak, tat verici baharat olarak da tercih ediliyor. Genelde Araplarda yaygın bir şekilde kullanılan bir kültürdür.