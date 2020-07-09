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2020: , kaçta kapanıyor? Citibank kaça kadar açık? Öğle arası, açılış ve kapanış saatleri!

2020 vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 1812 yılında New York Şehir Bankası olarak kurulan ve Türkiye'de hizmet veren bir kuruluş olan bu bankanın açılış ve kapanış saatleri internet üzerinden işlem yapamayanlar için önem kazanmaktadır. Öte yandan öğle arası mesai saatleri, resmi tatillerde ve haftas onu açık mı kapalı mı gibi pek çok sorunun yanıtına da haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Peki; Citibank çalışma saatleri neler? kaçta kapanıyor?

Giriş Tarihi: 9.7.2020 20:27 Son Güncelleme: 9.7.2020 20:28 ABONE OL
Citibank çalışma saatleri 2020: Citibank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Citibank kaça kadar açık? Öğle arası, açılış ve kapanış saatleri!

Bankacılık işlemlerini internet üzerinden yapamayan vatandaşlar şubelere giderek işlmelerini tamamlamak istiyor. Çok eski bir tarihi olan bankalardan bir tanesi olan Citibank çalışma saatleri de bu bağlamda araştırılır hale geldi. Özellikle corona pandemisi nedeniyle bankaların çalışma saatlerinde de değişiklikler meydana geldiği bilinmektedir. Peki; Citibank çalışma saatleri 2020 neler? Citibank saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte öğle arası mesai saatleri ile açılış kapanış saatleri!

CİTİBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Tarihi geçmişi uzun bir döneme dayanan 1812 yılında New York Şehir Bankası olarak kurulan Citibank çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. Türkiye'de hizmet veren ve binlerce müşterisi bulunan Citibank saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

CİTİBANK SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Citibank saat 09:00'da açılıyor, 17:00'da kapanıyor. Mesai saatleri dışında telefon bankacılığından hizmet vermektedir.

CİTİBANK ÖĞLE ARASI AÇIK MI KAPALI MI?

Citibank öğle arası 12:30'da başlayıp 13:30'da sona ermektedir. Citibank öğle arası hizmet vermemektedir.

CİTİBANK HAFTA SONU AÇIK MI?

Diğer bankalarda olduğu gibi Citibank Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir.

CİTİBANK RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

Aşağıdaki listede yer alan resmi tatillerde Citibank açıktır ve hizmet sağlamaktadır.

  • 1 Ocak Yılbaşı
  • 23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • 1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü
  • 19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
  • Ramazan Bayramı
  • 15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  • Kurban Bayramı
  • 30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı
  • 29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı
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