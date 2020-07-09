Citibank çalışma saatleri 2020: Citibank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Citibank kaça kadar açık? Öğle arası, açılış ve kapanış saatleri!

Bankacılık işlemlerini internet üzerinden yapamayan vatandaşlar şubelere giderek işlmelerini tamamlamak istiyor. Çok eski bir tarihi olan bankalardan bir tanesi olan Citibank çalışma saatleri de bu bağlamda araştırılır hale geldi. Özellikle corona pandemisi nedeniyle bankaların çalışma saatlerinde de değişiklikler meydana geldiği bilinmektedir. Peki; Citibank çalışma saatleri 2020 neler? Citibank saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte öğle arası mesai saatleri ile açılış kapanış saatleri!
Tarihi geçmişi uzun bir döneme dayanan 1812 yılında New York Şehir Bankası olarak kurulan Citibank çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. Türkiye'de hizmet veren ve binlerce müşterisi bulunan Citibank saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
Citibank saat 09:00'da açılıyor, 17:00'da kapanıyor. Mesai saatleri dışında telefon bankacılığından hizmet vermektedir.
Citibank öğle arası 12:30'da başlayıp 13:30'da sona ermektedir. Citibank öğle arası hizmet vermemektedir.
Diğer bankalarda olduğu gibi Citibank Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir.
Aşağıdaki listede yer alan resmi tatillerde Citibank açıktır ve hizmet sağlamaktadır.