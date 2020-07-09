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2020: , kaçta kapanıyor? Açılış/kapanış saati ve öğle arası saatleri!

2020, hafta içi bankada işleri olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye’nin hemen hemen tüm illerinde şubesi bulunan banka belli saatler aralığında hizmet veriyor. Finansal ihtiyaçları doğrultusunda bankaya gitmek isteyen vatandaşlar öncelikle bankanın öğle arası mesai saatleri, resmi tatillerde ve hafta sonu açık mı kapalı mı, açılış kapanış saatleri gibi bilgileri gün içinde aratıyor. Peki , kaçta kapanıyor? İşte 2020 Denizbank çalışma saatleri ile açılış-kapanış-öğle arası saati

Giriş Tarihi: 9.7.2020 21:53 Son Güncelleme: 9.7.2020 21:55 ABONE OL
Denizbank çalışma saatleri 2020: Denizbank kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Açılış/kapanış saati ve öğle arası saatleri!

Finansal ihtiyaçlarını karşılamak için bankaya gitmek isteyen vatandaşlar Denizbank çalışma saatlerine bakıyor. Çek, senet, hesap açma ve kapama gibi işlemleri olan vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren kuyrukta beklemek için ''Denizbank kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Banka işlemlerini şubelere giderek tamamlamak isteyenler öncesinde bankanın açılış, kapanış ve öğle arası saatlerine dair bilgilere ulaşmak istiyor. Buna göre, Denizbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Türkiye'nin birçok ilinde hizmet veren Denizbank çalışma saatleri yoğun olarak her gün araştırılıyor. 2020 yılında Denizbank şubeleri açılış saati 09.00 olarak belirlenmiştir. Denizbank şubeleri 17.00'da kapanıyor.

DENİZBANK KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Denizbank şubelerinin mesai saatleri ve öğle arası çalışma saatleri bilgisine göre işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar konuya yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Denizbank saat 09.00'da açılıyor, saat 17.00'da kapanıyor.

DENİZBANK AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATİ;

Banka işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler için Denizbank açılış ve kapanış saati;

Denizbank açılış saati: 09.00

Denizbank kapanış saati: 17.00

DENİZBANK HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

Diğer bankalarda olduğu gibi Denizbank'ta da hafta sonu mesaisi bulunmamaktadır, yani şubeler cumartesi ve pazar günleri çalışmamaktadır.

DENİZBANK RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

  • 1 Ocak Yılbaşı
  • 23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • 1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü
  • 19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
  • Ramazan Bayramı
  • 15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  • Kurban Bayramı
  • 30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı
  • 29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı

Resmi tatillerde Denizbank ve diğer tüm bankalar hizmet sağlamamaktadır.

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Denizbank çalışma saatleri 2020: Denizbank kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Açılış/kapanış saati ve öğle arası saatleri!
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