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Elindeki telefonu gasp edilen genç kadın konuştu: Şok oldum

'da yolda yürüdüğü sırada Şehmus S. isimli şahıs tarafından cep telefonu gasp edilen Seda Ölmezer, hayatının şokunu yaşamıştı. Ölmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada o anları anlattı. Vatandaşlar tarafından telefonunun gaspçıdan alınıp kendisine getirildiğini ifade eden Ölmezer, takip edildiğini fark ettiğinde taciz edileceğini düşünüp hızlı adımlarla ilerlediğini, arkasından gelen şahsın "Ver o telefonu" diyerek elindeki telefonu zorla aldığını ve kendisine zarar verdiğini ifade etti. Olay sonrası polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Giriş Tarihi: 9.7.2020 17:00 Son Güncelleme: 9.7.2020 17:05 ABONE OL
Elindeki telefonu gasp edilen kadın konuştu: Şok oldum

Edinilen bilgiye göre, olay, 22 Haziran günü akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi, Emek Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, marketten eve dönen Seda Ölmezer'i (26) bir süre takip eden Şehmus S. (19) kadının elindeki telefonu almak istemiş genç kadın ise telefonunu vermemek için direnmiş ancak zanlı telefonu alıp kaçmıştı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülenmişti.

Elindeki telefonu gasp edilen kadın konuştu: Şok oldum

ZANLI TUTUKLANDI

Seda Ölmezer'in telefonu daha sonra vatandaşlar tarafından zanlıdan alınıp getirilmiş polis ise zanlıyı yakalamıştı. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken genç kadın da o anları anlattı.

Elindeki telefonu gasp edilen kadın konuştu: Şok oldum

Ölmezer, eve dönerken bir kişinin kendisini takip ettiğini anladığını, ancak telefonunu alacağını düşünmediğini belirterek, "Beni taciz edeceğini düşünerek hızlı adımlarla güvenliğe yaklaşmaya çalıştım.

Elindeki telefonu gasp edilen kadın konuştu: Şok oldum

Bu arada arkamdan geldi, hissettim çok korktum. O anda elime sarılıp 'ver o telefonu' diyerek telefonu almak istedi. Ben de telefonu bir süre vermedim. Ancak ben dayanamayınca telefonu alıp kaçtı. Ben bana zarar verecek zannettim ama o telefonu alıp kaçtı. Telefonu alırken de bana zarar verdi. Ben telefonu aldıktan sonra şok oldum arkasından gidemedim" dedi.

Elindeki telefonu gasp edilen kadın konuştu: Şok oldum

Ölmezer, ancak vatandaşların zanlıdan telefonu geri getirdiğini söyleyerek şöyle devam etti:

"İşin sevindirici tarafı hem telefon geri alındı hem de zanlı yakalandı. Ben ondan şikayetçi oldum teşhiste ettim.

Elindeki telefonu gasp edilen kadın konuştu: Şok oldum

Zanlı da tutuklandı. En çok da tutuklanmasına sevindim. Polis de çok uğraştı onu yakaladı. Yakalanmasa belki başkasının da canını yakacaktı."

Elindeki telefonu gasp edilen kadın konuştu: Şok oldum
Elindeki telefonu gasp edilen kadın konuştu: Şok oldum
Elindeki telefonu gasp edilen kadın konuştu: Şok oldum
Elindeki telefonu gasp edilen kadın konuştu: Şok oldum
Elindeki telefonu gasp edilen kadın konuştu: Şok oldum
Elindeki telefonu gasp edilen kadın konuştu: Şok oldum
Elindeki telefonu gasp edilen kadın konuştu: Şok oldum
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Elindeki telefonu gasp edilen genç kadın konuştu: Şok oldum
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