Elindeki telefonu gasp edilen genç kadın konuştu: Şok oldum

Bu arada arkamdan geldi, hissettim çok korktum. O anda elime sarılıp 'ver o telefonu' diyerek telefonu almak istedi. Ben de telefonu bir süre vermedim. Ancak ben dayanamayınca telefonu alıp kaçtı. Ben bana zarar verecek zannettim ama o telefonu alıp kaçtı. Telefonu alırken de bana zarar verdi. Ben telefonu aldıktan sonra şok oldum arkasından gidemedim" dedi.



