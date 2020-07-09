Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Eski rektörü 117 bin dolar dolandırmışlardı! 5 şüpheli yakalandı

Eski rektörü 117 bin dolar dolandırmışlardı! 5 şüpheli yakalandı

'de, telefonda 'polis' olduklarını söyleyip eski rektörü 117 bin dolar dolandıran 2’si uyruklu, 5 şüpheli yakalandı.

DHA
Giriş Tarihi: 9.7.2020 13:27 Son Güncelleme: 9.7.2020 13:28 ABONE OL
Eski rektörü 117 bin dolar dolandırmışlardı! 5 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kurucu Rektörü Nazmi Turan Okumuşoğlu'nun dolandırıldığı yönündeki ihbarı üzerine soruşturma başlattı. İddiaya göre Okumuşoğlu, telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp 'banka hesaplarınız ele geçirilmiş, şüphelileri yakalamak için operasyon yapıyoruz' diyen Suriye uyruklu Hasan A.M. (23) ve Mohamad E.A.A.'ya (22) 117 bin dolar teslim etti.

Dolandırıldığını anlayan Okumuşoğlu'nun ihbarı ile takibe alınan 2 şüpheli ile bağlantılı oldukları belirlenen Ali A. (35), Mehmet Ş. (41) ve İsa D.'nin (20) yakalanması için çalışma başlatıldı. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin Ankara'da başka bir dolandırıcılık olayını planladıkları belirlendi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski rektörü 117 bin dolar dolandırmışlardı! 5 şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA