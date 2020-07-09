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Fazla yolcu taşıyan minibüs polisten kaçtı, kovalamaca sonrası yakalandı

'un ve ilçelerinde minibüsçülere art arda fazla yolcu denetimi yapılıyor... Zaman zaman şoförlerden akılalmaz savunmalar gelirken son olarak bir minibüs şoförünün denetimden kaçmaya çalışması şaşkına çevirdi. Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yapılan tüm denetimlere rağmen minibüslerde sosyal mesafesiz bir şekilde yolcu taşımacılığı devam ediyor. Esenyurt'ta bir dolmuş minibüsünde 12 yerine 37 yolcu, bir işçi servisi minibüsünde ise 3 yolcu fazladan çıktı. Kaçmaya çalışan ve 11 fazla yolcu taşıdığı görülen başka bir minibüste kısa süreli kovalamaca sonucu durduruldu.

İHA
Giriş Tarihi: 9.7.2020 09:44 ABONE OL
Fazla yolcu taşıyan minibüs polisten kaçtı, kovalamaca sonrası yakalandı

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği Ekipleri korona virüs ile mücadelede sosyal mesafesiz şekilde yasal sınırından fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamalarına devam ediyor.

Fazla yolcu taşıyan minibüs polisten kaçtı, kovalamaca sonrası yakalandı

'ta günün her saati uygulamalarını sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, minibüsleri durdurarak yolcu sayılarını kontrol etti.

Fazla yolcu taşıyan minibüs polisten kaçtı, kovalamaca sonrası yakalandı

Doğan Araslı Bulvarı üzerinde uygulama yapan ekipler durdurdukları bir yolcu minibüsünde oturan yolcu sayısı 12 yerine ayaktaki yolcularla beraber 37 yolcu ile karşılaştı.

Fazla yolcu taşıyan minibüs polisten kaçtı, kovalamaca sonrası yakalandı

Sürücüye 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Ekiplerin yaptıkları denetimlerde bir işçi servisinde 3 kişi fazla taşındığı tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Fazla yolcu taşıyan minibüs polisten kaçtı, kovalamaca sonrası yakalandı

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇMAYA KALKIŞTI

Ekiplerin uygulamalarında polisi görünce kaçmaya kalkışan bir minibüs ise kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı. Ekiplerin denetiminde bu minibüste ise 11 yolcu fazla çıktı.

Fazla yolcu taşıyan minibüs polisten kaçtı, kovalamaca sonrası yakalandı

Sürücüye hıfzıssıhha kanununa muhalefetten 3 bin 150 lira ve fazla yolcu taşımaktan 104 lira para cezası uygulandı. Öte yandan ekiplerin yaptığı denetimler drone ile havadan görüntülendi.

Fazla yolcu taşıyan minibüs polisten kaçtı, kovalamaca sonrası yakalandı
Fazla yolcu taşıyan minibüs polisten kaçtı, kovalamaca sonrası yakalandı
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Fazla yolcu taşıyan minibüs polisten kaçtı, kovalamaca sonrası yakalandı
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