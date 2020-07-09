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Freni boşalan TIR, lokantaya girdi, müşteriler son anda kurtuldu

'nin Pülümür ilçesinde park halindeyken freni boşalan TIR, lokantaya girdi. Çalışanlar ve müşteriler son anda kaçarak kurtulurken, o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 9.7.2020 15:12 ABONE OL
Freni boşalan TIR, lokantaya girdi, müşteriler son anda kurtuldu

Erzincan'dan Gaziantep'e giden 27 ABH 547 plakalı TIR'ın şoförü Üzeyir Gündoğan, dün Pülümür ilçesinde karayolundaki bir lokantada yemek yemek için aracını park etti. Gündoğan, lokatnaya girip sipariş vermek üzereyken freni boşalan TIR, hareket etti. Durumu fark eden Gündoğan, aracına koşum durdurmaya çalıştı. Ancak TIR, lokantanın kapısının bulunduğu bölüme çarparak içeri girdi. Bu sırada lokantada bulunan müşteriler, son anda kaçarak canlarını kurtardı.

Lokantada ve TIR'da hasarın oluştuğu kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Freni boşalan TIR, lokantaya girdi, müşteriler son anda kurtuldu
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