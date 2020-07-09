Genç kadına kapkaççı şoku! Çığlık çığlığa yardım istedi...

İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerden şüphelinin daha önce de benzer suçlardan kaydı olduğu tespit edilen Şehmuz S. (19) olduğu belirledi. Şüphelinin adresini belirleyen polisler, yaptığı baskında Şehmuz S.'yi gözaltına aldı.



