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Genç kadına kapkaççı şoku! Çığlık çığlığa yardım istedi...

Akılalmaz olay 'da yaşandı. Market alışverişi için evinden çıkan Seda Ö. isimli genç kadını takip eden şahıs, kadının elindeki telefonu zorla almaya çalıştı. Kadın direnmesine rağmen şehir eşkıyasının telefonu almasına engel olamadı. Hayatının şokunu yaşayan kadın çığlık çığlığa çevredekilerden yardım isterken korku dolu o anlar ise anbean kameralara yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 9.7.2020 10:18 Son Güncelleme: 9.7.2020 10:26 ABONE OL
Genç kadına kapkaççı şoku! Çığlık çığlığa yardım istedi...

'da bir kapkaççı, takip ettiği kadının elindeki telefonu zorla alıp kaçtı. Olaydan sonra yakalanan kapkaççı tutuklanırken, kapkaç anı anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Genç kadına kapkaççı şoku! Çığlık çığlığa yardım istedi...

Edinilen bilgiye göre, olay, 22 Haziran günü akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi, Emek Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, market alışverişi yapmak için evden çıkan Seda Ö.'yü (26) bir süre takip eden bir genç, kadının elindeki telefonu almaya çalıştı.

Genç kadına kapkaççı şoku! Çığlık çığlığa yardım istedi...

Seda Ö., telefonu bırakmak istemeyince kısa süreli arbede yaşandı. Kadın daha fazla direnemeyince şahıs, telefonu alarak kaçmaya başladı.

Genç kadına kapkaççı şoku! Çığlık çığlığa yardım istedi...

Bu sırada Seda Ö.'nün çığlıklarını duyan çevredekiler, kaçan şüphelinin peşinde düştü ancak yakalayamadı. Seda Ö.'nün, kapkaççıyla yaşadığı boğuşma çevredeki güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Olaydan kısa bir süre sonra iki genç, şüpheliyi yakalayıp elinden telefonu aldı. Şüpheli onlardan da kurtularak kaçıp, izini kaybettirdi. İki genç, cep telefonunu Seda Ö.'ye verdi.

Genç kadına kapkaççı şoku! Çığlık çığlığa yardım istedi...

İhbar üzerine olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerden şüphelinin daha önce de benzer suçlardan kaydı olduğu tespit edilen Şehmuz S. (19) olduğu belirledi. Şüphelinin adresini belirleyen polisler, yaptığı baskında Şehmuz S.'yi gözaltına aldı.

Genç kadına kapkaççı şoku! Çığlık çığlığa yardım istedi...

PES DEDİRTEN SAVUNMA: PARAYA İHTİYACIM VARDI

Emniyete götürülen Şehmuz S.'nin sorgusunda, "Paraya ihtiyacım vardı. Kadını sokakta yalnız yürürken görünce, onu takip edip kapkaç yapmaya karar verdim. Çok pişmanım" dediği öne sürüldü.

Genç kadına kapkaççı şoku! Çığlık çığlığa yardım istedi...

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şehmuz S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Genç kadına kapkaççı şoku! Çığlık çığlığa yardım istedi...

Kadının elindeki telefonu böyle çaldı | Video

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Genç kadına kapkaççı şoku! Çığlık çığlığa yardım istedi...
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