‘İnanılmaz bir şey olacak’ deyip falezlerden ölüme atladı! İşte o anlar...

Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Şahin'in cenazesi için bugün sabah saatlerinde anne Tatyana Şahin ve ölen gencin kardeşleri morga geldi. Son derece üzgün olan aile, bir süre morgun ziyaretçi bekleme salonunda oturduktan sonra morgdan ayrıldı. Baba Kenan Şahin'in yurt dışında olduğu ve ölüm haberi üzerine Antalya'ya gelmek için yola çıktığı öğrenildi. Gencin otopsi işlemlerinin devam ettiği bildirildi.