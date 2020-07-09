İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyeti Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 8 Temmuz günü Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerinde dur ihtarına uymayan bir araç yaşanan kovalamaca ve yapılan dar alan çalışması sonrası Sakarya Caddesi üzerinde durduruldu.

21 KİLO MARİHUANA ELE GEÇİRİLDİ

Araç içerisinde bulunan Serkan S. (33) isimli şahıs yakalanarak araç içerisinde yapılan aramada; 20 paket halinde toplam ağırlığı 21 kilo gelen Marihuana, 1480 TL, 10 Dolar para, 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan bugün adli makamlara sevk edildi.