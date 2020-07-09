Kastamonu’da 3 bin yılda bir açtığına inanılan ‘udumbara çiçeği’ görüldü

"CENNETTEN GELEN HAYIR ÇİÇEĞİ" İMİŞ
Daday'da bir ağacın altına dinlemek için oturan Serkan Yılmaz, Budistlere göre 3 bin yılda bir açtığına inanılan 'udumbara' çiçeğini fark etti. Yılmaz, Budistlere göre 3 bin yılda bir açtığına inanılan 'udumbara' çiçeğinin Budizm inancına göre cennetten gelen hayır çiçeği olduğunu öğrendiğini söyledi.
GÖVDESİ 1 MİLİMETRE
Gözle görülmesi zor olan ve 'avatar' da denilen 'udumbara' çiçeğini fark eden Serkan Yılmaz, daha önce televizyonda gördüğü çiçeğin aynısı olduğunu fark etti. Yılmaz, Budizm efsanesinde yer alan ve 'cennetten gelen hayır' olarak bilinen çapı 7 mm, gövdesi ise 1 mm olan efsane çiçeği bulduğu için "kendimi şanslı hissediyorum" dedi.
"SAKLAMAK İSTEDİM"
Serkan Yılmaz, Budistlerin inandığı efsaneye göre, 'udumbara' çiçeğinin özel ve değerli bir tür olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Çiçek sönünceye kadar yaprağını özenle saklamaya karar verdim. Arkadaşlarıma bu çiçeği heyecanla gösterdim. Bu çiçeğe ilişkin bir bilgiyi daha önce okumuştum. Aklıma geldi, çiçeği gördükten sonra araştırınca Budizmin inancına göre cennetten gelen hayır çiçeği olan Udumbara olduğunu öğrendim. Dikkatimi çekti. Ağaçtan yaprağını kopardığımda daha canlıydı ve çok belliydi. Araştırıp detaylı bilgi sahibi olduktan sonra saklamak istedim"
3 BİN YILDA BİR ÇİÇEK VERİYOR
Budistlerin inandığı efsaneye göre, 'Youtan Poluo' olarak bilinen udumbara çiceği, 3 bin yılda bir çiçek veriyor ve Udumbaranın eski Hint bölgesinin en eski dili Sanskritçe'deki anlamı 'Cennetten gelen hayır çiçeği' olarak biliniyor.
NADİR OLAYLARIN SEMBOLÜ
Ağaçların dallarında parazit olarak yetişen udumbara çiçeği, üzerinde yaşadığı ağacın yaprağında yetiştiği için gözle fark edilmesi çok zor. Çiçek, bu nedenle Budist efsanesinde çok nadir olayların sembolü olarak kabul ediliyor.
UDUMBARA ÇİÇEĞİ EFSANESİ
Udumbara çiçeği ağaçların dallarında parazit olarak yetişen bir çiçektir. Youlan Paulo ismiyle de bilinen bu çiçek çapı 7 mm gövdesi 1 mm olan çok küçük bir çiçektir. Üzerinde yaşadığı ağacın meyvesi içinde yetiştiği için gözle görülmesi oldukça zordur. Udumbara çiçeğinin üç bin yılda bir açtığı ve çok nadir görüldüğü inancı üzerine bu çiçek ile ilgili bir inanç gelişmiştir. Budistlerin inandığı efsaneye göre mucize bir çiçektir.
AVATAR ÇİÇEĞİ DE DENİLİYOR
Udumbara Hint dilinin en eski hali olan Sanskritçede 'cennetten gelen hayır çiçeği' anlamına gelmektedir. İnsanların cennetten geldiğine inandıkları bu nadir görülen çiçek görüldüğünde cennette gibi yaşayacakları Budist inancında yer almaktadır. Udumbara'nın mucizeleri getireceği inancı Budistler için vazgeçilmezdir.