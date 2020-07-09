Kurban Bayramı için milyonlarca Müslümanın geri sayımı başladı. 2020 Diyanet dini günler takvimine göre; Temmuz sonu Ağustos başında belirtilen tarih aralığında olacak bayramın neşesi, bereketi ve huzuru hissedilmeye başlandı. İbadetlerini yerine getirebilecek maddi düzeydeki vatandaşlar kurbanlık alışverişine başladı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? 2020 Kurban Bayramı kaç gün resmi tatil olacak? İşte detaylar…
2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
İslam aleminin ikinci dini bayramında tatil günleri ise merak edilen bir diğer konu başlığı olarak karşımıza çıkıyor. Hem çalışan hem öğrenci kesimi Kurban bayramı tatili için Diyanet 2020 takvimine bakıyor…
KURBAN BAYRAMI TARİHİ NE ZAMAN? 2020
Hicri takvimde Zilhicce ayında Kurban Bayramı idrak edilecek. Miladi takvime göre, Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 Perşembe gününe denk geliyor. 31 Temmuz Cuma günü ise Kurban Bayramı'nın ilk günü. Kurban Bayramı 4 gün sürecek.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı tatiline ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.
2020 Kurban Bayramı Arefesi 30 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor.
Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi
KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).