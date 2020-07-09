Kurban Bayramı için milyonlarca Müslümanın geri sayımı başladı. 2020 Diyanet dini günler takvimine göre; Temmuz sonu Ağustos başında belirtilen tarih aralığında olacak bayramın neşesi, bereketi ve huzuru hissedilmeye başlandı. İbadetlerini yerine getirebilecek maddi düzeydeki vatandaşlar kurbanlık alışverişine başladı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? 2020 Kurban Bayramı kaç gün resmi tatil olacak? İşte detaylar…

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

İslam aleminin ikinci dini bayramında tatil günleri ise merak edilen bir diğer konu başlığı olarak karşımıza çıkıyor. Hem çalışan hem öğrenci kesimi Kurban bayramı tatili için Diyanet 2020 takvimine bakıyor…